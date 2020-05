Argentina: ya son 9 los muertos en el área de salud

Sábado 2 de mayo de 2020 | 14:30hs.

Están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus y por ende, son los más expuestos frente al avance de la enfermedad. El personal médico y no médico que se desempeña en centros de salud constituye casi el 17% del total de casos detectados en todo el país, según los últimos datos brindados por el Ministerio de Salud de la Nación esta mañana. La cifra supera el 10% del promedio de contagios entre personal sanitario a nivel mundial.A la fecha, son 764 médicos, enfermeros, kinesiólogos, instrumentadores, camilleros, personal de limpieza, administrativo y de seguridad con COVID-19 positivo, sobre un total de 4.532 casos confirmados a nivel nacional. La edad promedio del personal sanitario contagiado es de 30-39 años, el 63% son mujeres y el 37% son hombres.De esos 764 trabajadores de la salud que dieron COVID positivo, ya fallecieron 9, de los cuales 8 tenían complicaciones previas de salud, de acuerdo a lo informado esta mañana por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. El 3,3% sigue en terapia intensiva y el 26,2% fue dado de alta. A nivel nacional, los muertos totales por coronavirus ascienden a la fecha a 229, con una tasa de letalidad del 5%.Solo 49 profesionales y empleados del sector de la salud (6,4%) tienen antecedentes de viaje, mientras que 715 contrajeron el virus por transmisión vertical (contacto con paciente infectado), horizontal (por contacto con otros trabajadores de la salud en el ámbito laboral) o contacto estrecho con una persona con COVID-19.El número del personal sanitario infectado crece a la par de los contagios entre la población, en medio de reclamos porque no cuentan con los equipos de protección necesarios, falta de capacitación sobre cómo utilizarlos, e insuficientes medidas de prevención para quienes deben cuidar y atender a los enfermos.En varios casos que se hicieron públicos recientemente en clínicas privadas, como el del Centro de Salud Norte de Vicente López, los contagios del personal en clínicas privadas se dispararon ante el intento de ocultar los infectados, o la no realización de test para detectar la presencia de COVID-19 a tiempo.