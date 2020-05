Argentina y sus acreedores se alistan para retomar el diálogo por la deuda

“Estamos en default desde hace meses”

El presidente Alberto Fernández aseguró que quiere “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos”, pero “sin que eso signifique una nueva postergación de nuestro pueblo”. Al referirse a la renegociación de la deuda que lleva adelante el gobierno, dijo que “leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default y yo me pregunto por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, sólo que no lo escriben, sólo que lo ocultan”, reflexionó el mandatario. Finalmente, formuló un llamado a construir otro sistema económico. “Una economía más solidaria, que termine con esa lógica de la meritocracia, porque la meritocracia no existe, porque no todos tenemos las mismas posibilidades”.