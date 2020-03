Argentina y Chile confirmaron sus primeros casos de coronavirus y en sudamérica ya son 11

Martes 3 de marzo de 2020 | 17:51hs.



El coronavirus comenzó a avanzar en sudamérica, único continente al que no había llegado, hasta la semana pasada. Brasil, que ya suma dos casos, y Ecuador, que suma siete casos, fueron los primeros países en confirmar casos. A partir de este martes se sumaron la Argentina y Chile, con un caso cada uno. Así se eleva a seis el número de países afectados en América Latina.





Ecuador







Ecuador es el país con mayor cantidad de casos confirmados, hasta el momento. Por ello se están tomando medidas más extremas, que en otras latitudes del continente. Como por ejemplo la decisión de este martes de suspender la primera cumbre de presidentes de Parlamentos de las Américas, prevista para la segunda semana de marzo.



Ecuador registra siete infectados con Covid-19. La primera enferma se encuentra en estado crítico y es una mujer de 70 años que residía en España y que llegó el 14 de febrero a Guayaquil. Los seis restantes presentan síntomas leves y permanecen en sus domicilios. Ello obligó a que el gobierno emprenda una estrecha vigilancia en puertos y aeropuertos y haga constantes llamados a la calma a la ciudadanía y una campaña de información para evitar que se propague la enfermedad. En tanto, técnicos municipales desinfectan 250 unidades y 109 estaciones de uno de los sistemas de transporte de mayor uso en Quito para evitar la propagación del Covid-19.



El último parte del Ministerio de Salud destacó que la vigilancia epidemiológica “se redujo a cien personas ya que (otros) 77 cumplieron con el período en que pudieron desarrollar síntomas luego de mantener contacto con la primera paciente en el país”.





Brasil





Hasta el momento son dos los casos confirmados de coronavirus en Brasil, aunque el parte médico de ayer lunes la cifra de casos en estudio aumentó a 433 personas, según informó el Ministerio de Salud.



De acuerdo a las autoridades, los dos contagiados en el país no tienen relación entre sí, a pesar de que ambas son residentes del municipio de São Paulo. El ministerio explicó que “los casos son importados y, por lo tanto, no hay cambios en la situación nacional, ya que no hay evidencia de circulación sostenida del virus en territorio brasileño”. En ese sentido, 162 casos sospechosos han sido descartados en todo el país.



El contagio de la segunda en el país se confirmó este sábado: se trata de un hombre de 32 años que se encontraba en Milán, al norte de Italia, y quien es residente de São Paulo. El paciente llegó a Brasil el 27 de febrero, en un vuelo directo desde Milán, cuando también comenzó a tener síntomas, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud. El pasajero informó informó de fiebre, tos, dolor de garganta, dolor muscular y dolor de cabeza y recibió orientación sobre el aislamiento en el hogar. Su esposa, la única persona con la que ha tenido contacto en el hogar, no presenta síntomas, pero también está con él aislada en su casa, mientras son monitoreados diariamente por el Departamento de Salud Municipal de São Paulo.



El Ministerio de Salud de Brasil sigue de cerca a 15 países, además de China, donde se ha presentado una “transmisión activa del coronavirus”. Por eso, al definir los criterios de un caso sospechoso, se ha incluido a personas que tengan fiebre y síntomas similares a la gripe, como tos o falta de aire y que han estado en Alemania, Australia, China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Francia, Irán, Italia, Malasia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Corea del Norte, Tailandia, Vietnam y Camboya en los últimos 14 días.





Argentina y Chile







En Argentina El ministro de Salud, Ginés González García, dijo en conferencia de prensa que el primer caso confirmado “es importado, es un paciente que vino de Italia”.



Poco tiempo después, su homólogo chileno se pronunció. Según el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, el paciente afectado es un médico que regresó a su país tras visitar Singapur, Malasia, Islas Maldivas y España. Su avión de vuelta a Santiago procedía de Madrid.



El paciente argentino, un hombre de 43 años que está en buen estado clínico, había visitado Milán y otras ciudades de Italia y España, según las autoridades sanitarias. Regresó al país el 1 de marzo y ese mismo día hizo una consulta médica por un cuadro febril, con tos y dolor de garganta, detalló Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud en Argentina.



No trascendió la identidad del paciente, quien se encuentra en un sector aislado de una clínica privada de la ciudad de Buenos Aires. El caso fue notificado por la propia clínica privada a las autoridades médicas.



Vizzotti agregó que han sido contactados otros pasajeros que viajaron en el mismo vuelo para conocer su estado de salud. No obstante, el paciente no tuvo contacto social luego de su regreso al país y vive solo.



“Se presentó el mismo día que llegó al centro de salud, por lo que la posibilidad de contactos locales es muy baja”, destacó Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires.



En cuanto al paciente chileno, el hombre de 33 años regresó a su país el 25 de febrero y presentó los síntomas el domingo último. El médico, acompañado por su esposa, estuvo un mes de vacaciones. El ministro Mañalich dijo que viajó en un avión “prácticamente lleno”, con unas 280 personas, las que están siendo buscadas. Luego, precisaron las autoridades, el paciente viajó en un autobús desde el aeropuerto internacional, en Santiago, hasta su residencia, en las cercanías de Talca.



El doctor Alfredo Donoso, director del hospital de Talca, 256 kilómetros al sur de Santiago, dijo que “el paciente ha tenido una sintomatología que ha sido bastante leve después de su ingreso. Se encuentra completamente asintomático aquí en el Hospital de Talca".



El presidente Sebastián Piñera, en un discurso desde la sede de gobierno, exhortó “a la tranquilidad a todos mis compatriotas”, y aseguró que “hemos tomado todas las medidas” que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud.



En todo el mundo, más de 90.000 personas se han enfermado y 3.100 han muerto.









Nota Relacionada