Argentina: suspenden la marcha del 24 de marzo por el Día de la Memoria

En agosto de 2002, el Congreso dictó la ley 25 633 que creó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas del terrorismo de Estado, pero sin darle categoría de día no laborable. Tres años después, durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, se impulsó desde el mismo Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, feriado e inamovible.Desde el regreso de la democracia, cada año, miles de personas se congregan en la Plaza de Mayo y en distintas plazas del país para gritar "Nunca Más".Los organismos resaltaron la importancia del 24 de marzo: "En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia recordamos a las y los 30.000 detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado, reivindicamos sus luchas y repudiamos los delitos de lesa humanidad cometidos por los genocidas. Se trata de un acto de memoria colectiva para evitar que se repitan esos terribles crímenes".Sin embargo, aseguraron que seguirán los protocolos y disposiciones oficiales: "La decisión de no movilizarnos el 24 de marzo como lo hacemos desde hace tantos años es realmente algo muy impactante, pero entendemos que el cuidado de la población requiere respuestas solidarias para contribuir con la prevención y la salud de nuestro pueblo. No podemos ir a la plaza para evitar el contagio, pero queremos que se contagie la esperanza firme en el nunca más.- Abuelas de Plaza de Mayo- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora- Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas- H.I.J.O.S. Capital- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza- Asociación Buena Memoria- Centro de Estudios Legales y Sociales- Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte- Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz- Fundación Memoria Histórica y Social Argentina- Liga Argentina por los Derechos Humanos- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos