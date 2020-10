Argentina superó a Rusia en cantidad de fallecidos - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

Ayer se cumplieron 201 días desde que se dispusieron las primeras medidas de aislamiento en el marco de la pandemia del Covid-19 y la Argentina sumó otros 359 fallecidos y llegó a un total de 21.827. Con esta cifra, volvió a subir un puesto en el escalafón de los países con mayor número de muertos al superar a Rusia, que acumula 21.663.Además, los contagios reportados ayer fueron 14.740, récord para una jornada, y los infectados en el país suman 824.468. Los recuperados llegaron a 660.272 personas.En lo que respecta a los testeos -el porcentaje de positividad en el país es uno de los más altos a nivel global- se informó que ayer fueron procesados 26.481 y desde el inicio del brote se realizaron 2.110.994 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 46.521,5 muestras por millón de habitantes.En ese marco, el presidente Alberto Fernández aseguró ayer desde La Rioja que frente a la realidad epidemiológica del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde la situación “está estabilizada y pareciera empezar a ceder” en la cantidad de casos, lo que más les “interesa ahora es ir en socorro del interior del país, que está padeciendo un incremento de contagios”.Así lo planteó el jefe de Estado al encabezar junto al gobernador Ricardo Quinta una visita al Parque Eólico Araujo Sapem.Fernández destacó en este escenario, en el que la pandemia aún no está controlada en el país y se expandió por provincias en las que unos meses atrás casi no había casos, el hecho de “seguir avanzando” para ir superando la crisis.Además se refirió al “infortunio” que significó el coronavirus, que obstaculizó durante el último semestre la posibilidad de que el país siga el camino del desarrollo y del crecimiento “del modo que hubiéramos querido hacerlo”.El mandatario presentó en La Rioja, tal como lo hizo la semana pasada en Rosario, el plan nacional DetectAR federal para “ir en socorro del interior del país, que hoy está padeciendo un incremento de los contagios” con dos objetivos “aislar a los que se han contagiado” y “garantizar que todo el que se enferme tenga la atención médica adecuada”.“Siempre digo que somos una generación única en la historia, la generación de la pandemia”, sostuvo, para luego contrastar que, pese a “esa nueva necesidad que nos impone el virus” sobre los cuidados, “somos somos también la generación que no baja los brazos, que sigue invirtiendo, que sigue produciendo y que sigue generando trabajo y que, en este momento tan difícil, no se olvida de los que menos tienen y los que más necesitan”.En esa línea, enfatizó la apuesta al federalismo impulsada por su gobierno: “Somos un país federal que debe llevar el esfuerzo a todos los rincones del país, que debe recordar a todos los que habitan esta tierra porque finalmente y por sobre todas las cosas son argentinos”.“Esta idea de la Argentina central con otras Argentinas periféricas es una idea que detesto y por eso celebro enormemente poder estar aquí en el Norte del país, acompañando a mis hermanos riojanos, trayéndoles auxilio crediticio y mejores condiciones a las mujeres”, sostuvo.