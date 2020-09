Argentina solicitó los informes forenses de las niñas asesinadas - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Los manifestantes aventaron varios objetos contundentes contra el edificio y rompieron ventanas de la sede diplomática. Además, arrojaron pintura que llegó al interior de las oficinas, según fotografías y videos que se difundieron.





Repudio del Comité Nacional contra la tortura El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura difundió ayer un comunicado en sus redes sociales en el cual condena la muerte de Lilian y María Carmen Villalba a manos del Ejército paraguayo. "El Comité expresa su repudio ante estas muertes, hace llegar su solidaridad y acompañamiento a los familiares de las víctimas", consignaron. También resaltaron la necesidad de una investigación "pronta, diligente e imparcial, que se ajuste a los estándares internacionales, determinando si las niñas fueron torturadas -tal como denuncia su familia- y facilitando la actuación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay". Por otro lado, expresaron su total disposición a colaborar con la Cancillería argentina.

Luego del pedido que hizo Miriam Villalba, madre y tía de las dos niñas acribilladas hace una semana en un campamento paraguayo por integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), ante distintos organismos de Derechos Humanos respecto de la intervención del Equipo de Antropología Forense para el análisis de los cuerpos de las víctimas, ayer vía embajada en Asunción la Argentina requirió el informe forense de las menores.La información la confirmó ayer el ministro asesor paraguayo Federico González, quien en diálogo con el diario ABC Color afirmó que comenzaron las comunicaciones diplomáticas entre ambos países.Además, señaló que en las próximas horas se llevará a cabo una reunión con todos los embajadores de Paraguay para darles a conocer la versión oficial del Gobierno del vecino país en torno al accionar de la patrulla que acabó con la vida de las pequeñas de 11 años.Al respecto, el funcionario añadió que “hubo un acercamiento e intercambio de información, nuestro embajador entró en comunicación con el gobierno argentino desde su embajada. Nosotros entramos en comunicación con el embajador argentino acá”.También manifestó que entregarán un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del representante por la organización de Estados Americanos (OEA) para poner al tanto de la versión oficial de las autoridades paraguayas.Por otro lado, el Ministerio Público de Paraguay dispuso que la Unidad Especializada de Derechos Humanos también intervenga en las investigaciones de la muerte de las dos niñas.Por otra parte, desde la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina se presentó el lunes un recurso de habeas corpus a la Justicia Federal de Eldorado para exigir explicaciones al gobierno de Paraguay en torno a lo sucedido con las misioneras.En diálogo con El Territorio, la abogada Laura Taffetani, miembro de la Gremial, dio algunos detalles de la presentación que, en primera instancia fue hecha en Capital Federal pero luego por una cuestión de competencia terminó recayendo en el juzgado de Eldorado a cargo del juez Miguel Ángel Guerrero.“El objetivo es conocer bien cuál es la situación porque han habido declaraciones un poco contradictorias y nos parece un poco irresponsable de parte de autoridades del gobierno paraguayo, hablando de que primero habría causas contra ellas y que habrían demandado al gobierno argentino y que se habría abierto una causa en la Argentina”, comentó la letrada.Además, señaló que la estrategia del gobierno del vecino país consistió en cubrir el asesinato con el planteo de que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) estaría reclutando niños y niñas y que justamente uno de los “nidos” estarían en Argentina.Por otro lado, agregó que desde la Gremial también se hizo una presentación ante “el Congreso de Derechos del Niño en Ginebra, justamente porque esta situación nos preocupa, no sólo por lo que pasó sino también por la protección de los niños y niñas que están en nuestro territorio”.También dijo que es la primera vez que la Gremial realiza un planteo de este tipo contra un estado extranjero y reconoció que hay una persecución con los familiares de personas vinculadas al EPP.“La expectativa es que se haga Justicia por estas dos pequeñas. Además que se pueda demostrar esta persecución que tiene el gobierno paraguayo con las familias del EPP. Queremos proteger a las familias que están acá”, añadió Taffetani.Por último, sostuvo que “el gobierno argentino ha estado muy a la altura de la situación. En ese sentido nosotros estamos muy conformes porque no es lo mismo cuando no se cuenta con ese apoyo y desde Cancillería se ha tomado una postura muy enérgica y de acompañamiento”.Ayer por la tarde, integrantes de distintas organizaciones sociales se manifestaron en Buenos Aires frente a la embajada de Paraguay para repudiar la muerte de las niñas.