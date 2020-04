Argentina se retiró de las negociaciones en el Mercosur

Domingo 26 de abril de 2020

La Argentina se retiró de las negociaciones que llevaba adelante el Mercosur para avanzar en un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur.El gobierno decidió dejar de participar de los diálogos tanto con las autoridades surcoreanas como con las de Canadá, India y el Líbano, con quienes se intenta establecer tratados comerciales, así como también de las futuras charlas con otros países.Sin embargo, la medida no incluía a las negociaciones “ya concluidas con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio”.La situación fue comunicada por la Cancillería de Paraguay, que actualmente ocupa la Presidencia del Mercosur.Las razones que expuso el Gobierno argentino se basaron en que, según adujeron, las negociaciones que se estaban realizando eran perjudiciales para el país, porque se trataba de acuerdos de libre comercio con países que producen bienes que compiten directamente con la industria local y esos acuerdos podrían dañar severamente a la producción nacional.El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, sostuvo ayer que la Argentina se retiró de la negociación debido a que “nos conducían a la pérdida de puestos de trabajo” y “no contribuían a la reconstrucción del sistema productivo”.En cambio, el funcionario de la Cancillería argentina indicó que el país continuará en las negociaciones del bloque con la Unión Europea y el Efta (Asociación Europea de Libre Comercio).“En las condiciones en la que está Argentina hoy, esas negociaciones nos conducían necesariamente a la pérdida de puestos de trabajo, nos afectaban mercados, no nos resolvían ni abrían mercados a nuestros productos”, aseguró Neme en diálogo con Télam.A partir de la decisión del gobierno nacional, Neme explicó que “frente a la Argentina que heredamos del ex presidente Mauricio Macri, nosotros no podemos seguir jugando casi frívolamente a acuerdos de libre comercio”.“Hoy tenemos una vastísima misión de ordenar las cuentas públicas y el sistema productivo, de trazar lineas para crecer y mejorar la competitividad, incorporar tecnología y de proyectarnos a los mercados”, destacó.En la misma sintonía se manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, quien aseguró que la “Argentina permanece en el Mercosur” y afirmó que los que piden tratados de libre comercio con otros países “no pueden destacar un solo beneficio para el trabajo argentino”.En una serie de tuits, Solá sostuvo que “Argentina permanece en el Mercosur. Le pedimos responsabilidad a la oposición, ya que no la tuvieron para gobernar”.