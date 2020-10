Argentina se convirtió en el 7° país en cantidad de casos - El Territorio Misiones

Viernes 9 de octubre de 2020

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que se registraron 485 muertes y 15.454 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos números, el total de infectados en todo el país asciende a 856.369 y las víctimas fatales suman 22.710.A pesar de los 203 días que transcurrieron desde que comenzó la cuarentena, con las cifras de ayer Argentina se convirtió 7° país en cantidad de casos. Del total de muertes, 291 son hombres y 192 mujeres. Dos personas residentes en la ciudad de Buenos Aires y Santa Fe fueron notificadas como fallecidas sin dato de sexo. Un hombre, residente en la provincia de Buenos Aires, también fue reclasificado.Se realizaron 25.841 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.166.276 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 47.739,8 muestras por millón de habitantes.En total hay 4.043 personas internadas en terapia intensiva. La ocupación de camas es de 63% a nivel nacional y 63,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el Neokit Plus, una nueva versión del test nacional que posibilita la detección del coronavirus a través de una muestra de hisopado o de saliva con un paso menos que el neokit anterior, lo que permite reducir a la mitad el tiempo y bajar costos, anunció ayer el Conicet.“El Neokit Plus posibilita evitar un paso que es la extracción del ARN de la muestra del paciente; hasta hoy se hace un hisopado y esa muestra se traslada a un laboratorio, que lo primero que tiene que hacer es extraer el ARN y después se confirma si hay o no virus con PCR o con otro sistema que puede ser nuestro Neokit Covid-19”, señaló Adrián Vojnov, investigador del Conicet.Y continuó: “Lo que permite el Neokit Plus es evitar ese paso de purificación de ARN a través de un buffer que se le asoció al kit original, que permite hacer un tratamiento de la muestra muy simple y rápido y acorta casi a la mitad el tiempo del resultado”.Vojnov, quien está a cargo del proyecto desde el inicio del desarrollo de la prueba diagnóstica, detalló que el proceso comienza con la toma de la muestra a través de hisopado nasofaríngeo o de saliva, que se meten en tubos con solución fisiológica.