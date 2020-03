Argentina no es el Líbano

Domingo 1 de marzo de 2020

Por Guillermo Laborda La Política Online

“No somos el Líbano”, podría decir Martín Guzmán. La deuda del país de Oriente Medio cotiza apenas por encima del 20% de paridad y se encamina a un default por primera vez en su historia. Aún con la colección de defaults de la Argentina y la postura antimercado del ministro de Economía, los papeles locales lo hacen al 45%. El FMI ya desembarcó en Líbano para tratar de auxiliar al país en la peor crisis económica de su historia. La deuda asciende al 160% de su PBI. Siempre se puede estar peor: la deuda libanesa tiene una peor nota que la argentina.La fecha clave para el Líbano es el 9 de marzo, cuando le vence un eurobono por 1.200 millones de dólares. El mercado ya se preparó para lo peor, dado que ese papel cotiza, a pesar de su vencimiento tan cercano, a sólo 50 centavos de dólar. Hay muchas similitudes entre la Argentina y el Líbano: tienen una economía muy dolarizada y sus bancos centrales tienen pocos dólares. La quita promedio estimada para los tenedores de papeles libaneses es del 50%.El breve paso de Guzmán por Nueva York coincide con el pánico desatado en mercados por el coronavirus. ¿Ayuda o perjudica el coronavirus a la renegociación de la deuda argentina? Un veterano operador argentino que se desempeña en un hedge fund en Nueva York aseguró que “con todos los precios por el piso, los fondos de inversión querrán sacarse de encima los papeles argentinos”.Respecto al coronavirus, es otra muestra de que los mercados per se no lo arreglan, todo sino que es necesaria la intervención gubernamental. Una vacuna para esta pandemia se podría preparar en pocos meses, pero los laboratorios no se ponen en campaña dado que aún no saben si será rentable o no, en función de la población afectada. Se habla de un costo de 800 millones de dólares. Para detener el pánico, y la acumulación de víctimas, deberían ser los principales estados los que financien la investigación. Aún no sucede.Hay otros aspectos que le están jugando a favor de Guzmán en el tramo final de la oferta a bonistas. El “efecto Líbano”, es decir una caída de los bonos al 20%, es una amenaza pero también una posibilidad. De nuevo: siempre se puede estar peor. También puede jugar cartas el gobierno que son más técnicas pero no menos importantes. Los mercados siempre se rigen por el índice del Morgan de países emergentes, y puede ocurrir que los nuevos papeles que ofrezca Guzmán sean incluidos en ese índice, pero no así los viejos. Esto significa que quien no acepte la oferta puede quedarse con una deuda “paria” o “kelper”, de segundo nivel y de escasa liquidez.Obviamente, para que lo que haga Guzmán termine de manera positiva, tiene que efectuar una oferta medianamente razonable para los bonistas. El riesgo país argentino arriba de los 2000 puntos aún no ve esa dosis racional en Guzmán.¿Y el FMI será un simple voyeur del proceso? La intención de Guzmán es que haya un aval del organismo a la propuesta argentina y la promesa de una renegociación a futuro de la deuda que el país mantiene con la entidad que preside Kristalina Georgieva. Por algo está subiendo retenciones a la soja y ajustando haberes de jubilados que se hayan por arriba de la mínima. Ahora bien, hay una inconsistencia de base: dada la baja credibilidad en mercados de la Argentina, para que la oferta a bonistas sea creíble y que los vencimientos desde 2020 en adelante no se vuelvan a defaultear, tiene que estar el FMI avalando ese proceso y los números fiscales a futuro.La cuestión más importante tras la oferta a bonistas es que el país vuelva a recuperar el crédito internacional. Caso contrario, al primer vencimiento de deuda importante, se volverá a caer en default. Por ello la relevancia de presentar números creíbles y superavit fiscal, de manera tal de que el país vuelva a ser sujeto de crédito nuevamente.En el interín, la relación del gobierno de Alberto Fernández con los Estados Unidos avanza de manera silenciosa. Las empresas norteamericanas y sus ejecutivos son recibidos por los principales funcionarios, desde Marcó del Pont en la Afip, Pesce en el BCRA y Kulfas en Desarrollo Productivo. Pero no todo es rosa: la sanción de la ley de Góndolas es un paso hacia atrás afectando a empresas como Coca Cola y otros por lo insólito de las disposiciones de esa norma. Quizás en la reglamentación se subsanen deficiencias o nunca se pueda aplicar. Lo que es cierto es que es el principal tema de preocupación hoy en el sector de consumo privado. La cumbre de Alberto Fernández con Donald Trump se dará este año pero no antes de mayo. Hay gestiones avanzando en esa dirección.