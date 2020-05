Argentina extendió el plazo para renegociar la deuda

Viernes 22 de mayo de 2020

El Ministerio de Economía extendió hasta el 2 de junio el plazo para renegociar los 66.300 millones de dólares de títulos de deuda emitidos bajo legislación extranjera, con el objetivo de continuar las negociaciones con los acreedores.

Así lo hizo saber ayer la cartera que conduce Martín Guzmán a través de un comunicado, en el que anunció que “extendió por un período adicional el vencimiento de la invitación que hizo a los tenedores” para canjear sus Bonos Elegibles por nuevos títulos de deuda.

De esta forma, el cierre del plazo de negociaciones, que estaba previsto para hoy a las 17 hora de la ciudad de Nueva York, (18 hora local), se trasladó hasta el martes 2 de junio.

El Palacio de Hacienda precisó que si finalmente se cierra la negociación el 2 de junio, el anuncio de los resultados se realizará el miércoles 3 de junio y la Fecha de Liquidación, tal cómo se define en el Suplemento del Prospecto de canje será el 8 de junio de 2020 o lo antes posible de allí en adelante.

Si bien las negociaciones se encuentran encaminadas, según coinciden tanto fuentes oficiales como de los fondos de inversión, se considera necesario contar con más tiempo para implementar el acuerdo al que se aspira.

El presidente Alberto Fernández aseveró: “No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”.

Por su parte, también se conocieron declaraciones de Hans Humes, de Greylock Capital – uno de los acreedores de la Argentina– señalando que “debería haber suficiente flexibilidad por parte de los acreedores privados” al referirse, en un evento online, a las negociaciones para la reestructuración de deuda soberana.

Las conversaciones tuvieron un comienzo difícil. Los bonistas mantuvieron fuertes discusiones con el ministro Guzmán al punto que en algún momento el diálogo prácticamente estuvo cortado, según confirmó el sitio www.ambito.com.

Sin embargo, desde el gobierno se señala que el presidente Fernández en todo momento tuvo una posición proclive al acuerdo y su intervención habría destrabado el diálogo. Fruto de estos avances fue que los tres grupos de acreedores presentaron propuestas.

La presentación de las contrapropuestas dio lugar a intensas conversaciones con los bonistas en un contexto en el que “tienden a acercarse las puntas”, según fuentes cercanas a la negociación.

Mientras continúan las negociaciones, trascendió que el presidente Alberto Fernández ya ha tomado la decisión de no pagar los 503 millones de dólares correspondientes a bonos globales que vencen mañana.