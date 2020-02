“Argentina está inmersa en una situación de caos económico”

Viernes 14 de febrero de 2020

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, consideró ayer en una entrevista con radio Rivadavia, que “la Argentina está con una situación económica caótica”. Así, resumió la situación por la que atraviesa una administración que comenzó hace apenas dos meses y que, según indica, encontró más problemas de los que esperaba.

“Había muchos temas ocultos entre los problemas que existían. A cada lugar que fuimos encontramos otros problemas, más allá de lo que sabíamos”, afirmó el Mandatario en la charla radial que se desarrolló desde Casa de Gobierno y en la que tuvo como interlocutor al periodista González Oro.

Para explicar los motivos de este caos económico, Fernández apuntó directamente a la gestión de Mauricio Macri, y a sus decisiones de tomar deuda en dólares. “Si hay un error que cometió Macri es endeudarse en dólares porque el déficit fiscal era en pesos. No debemos acostumbrarnos a convivir con la deuda. A una persona que le pasa esto para un país es peor. Cuando nos endeudamos que sea para crecer. Si te endeudás para tener una casa más grande o un auto más cómodo lo entiendo, pero endeudarse para pagar deuda no lo entiendo”.

En la charla se refirió también al cepo y a lo que sucede con los bonos. “Tenemos un problema muy serio: Argentina no tiene dólares, por eso tiene que evitar la venta de dólares. El bono dual le dice al comprador que puede cobrarlo en pesos o en dólares, según cómo evolucionen. No tenemos dólares. Nosotros no lo tratamos como un bono en pesos, lo tratamos como un bono en dólares porque en el fondo es lo que es. Preservamos al pequeño ahorrista y todos cobraron los intereses caídos”.

Y también advirtió que “en default estábamos desde que Macri dejó la presidencia. Por eso habló de reperfilar y reperfiló algunos bonos. Estamos tratando de salir de este default y darle un nuevo tratamiento a la deuda. El tema es cómo con la economía argentina podemos hacer frente a las deudas que existen. La deuda es alta en números y a muy corto plazo. Argentina necesita tiempo para recuperarse y poder pagar”.

En la charla, en la que también habló sobre reformar la Justicia, la despenalización del aborto, su relación con Cristina y el rol de Fabiola Yañez, Alberto Fernández dedicó unos momentos para hablar también de la pobreza, el hambre y las medidas para enfrentarlos.