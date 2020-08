Argentina escaló dos puestos en el ranking de países con más casos - El Territorio Misiones

Domingo 30 de agosto de 2020

En cifras 401.239



Es la cantidad de casos registrados hasta anoche en Argentina, de los cuales 8.353 se contabilizan como fallecidos.

Desde que el 31 de diciembre de 2019 se notificó el primer caso de Covid-19 en la ciudad de Wuhan, China, el virus se ha esparcido con rapidez por toda la Tierra, superando los 25 millones de casos y más de 840.000 fallecidos.El país más afectado es Estados Unidos, con más de 6 millones de contagios y más de 186.000 fallecimientos, seguido de Brasil, que ya está próximo a los 4 millones de casos y acumula más de 120.000 muertos, y de India, con 3,5 millones de contagios y más de 63.000 muertes. Por debajo se sitúan Rusia, que supera los 985.000 infectados y registra más de 17.000 muertos; Perú, con más de 629.000 casos; Sudáfrica, con más de 620.000; Colombia, por encima de los 590.000; México, que excede los 600.000 casos; España, el noveno país en contagios con más de 455.000 contagios, y Chile, con más de 408.000 casos. Argentina, Irán, el Reino Unido, Arabia Saudita y Bangladesh superan los 300.000 contagiados.Hasta dos semanas atrás, Argentina estaba en el puesto 13 del ranking mundial. Ahora se ubica en el número once y si los casos siguen en aumento, va camino a estar entre los diez países con más cantidad de infectados.Ayer, el país llegó a los 401.239 casos y 8.353 fallecidos.En un video estadístico sobre la evolución de las muertes cada millón de habitantes en el continente americano entre marzo y fines de agosto, el presidente Alberto Fernández mostró que Perú es el que peores estadísticas exhibe, seguido desde lejos por Chile, Brasil y los Estados Unidos. La parte baja de la tabla la ocupan Uruguay, Paraguay y Argentina.“Los casos, las muertes y las zonas afectadas en América están en aumento. A pesar de eso, en la Argentina la cantidad de fallecidos por millón continúa siendo comparativamente menor a otros países. Esto es porque hasta ahora no se ha saturado el sistema de salud”, remarcó el jefe de Estado.El coronavirus sigue azotando sin piedad al continente americano y en las últimas seis semanas, las muertes en la región se duplicaron y el número de nuevas infecciones reportadas han superado ese registro, afirmó Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud durante la rueda de prensa semanal donde se evalúa la evolución de la enfermedad.Etienne cifró el número de casos en más de 12,5 millones, con varias naciones del continente como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México, manteniéndose en el listado de las naciones con más contagios a nivel mundial. Las muertes en la región ya superaron las 450.000.A la Argentina, el virus llegó el 3 de marzo y el caso fue un hombre de 43 años que había venido de Italia. Rápidamente comenzó a esparcirse por el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y al poco tiempo llegó a las provincias.Desde hace tres días, el país venía superando los 10.000 casos diarios de coronavirus, un salto significativo respecto a las jornadas previas que se evidenció con el drástico aumento de casi 2.000 casos entre el martes y el miércoles pasado, lo que generó muchos interrogantes y cierta preocupación sobre la evolución de la pandemia en el país y los motivos de esa expansión pese a la prolongada cuarentena obligatoria.Aunque para muchos se trata de un escenario inesperado, otros ya lo veían venir. Rodrigo Castro, investigador del Instituto de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, logró prever hace ya más de tres semanas en sus modelos matemáticos que, sin intervenciones adecuadas, a fines de este mes se llegaría a esa cifra de nuevos reportes diarios de Covid-19.En declaraciones a La Nación, Castro destacó que, comparando los informes vespertinos de ambos días, se observa que el incremento de casos se explica en alrededor del 90% por la contribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) y la provincia de Buenos Aires, mientras que el 10% restante se reparte mayoritariamente en las provincias de Chubut, Córdoba, Rio Negro, Santa Cruz y Santa Fe. Para el especialista, la explicación es simple: relajación de las restricciones y de los cuidados individuales.De todos modos, no descarta que en realidad este aumento sea producto de una distorsión causada por un retraso en la carga de los datos: “Es una hipótesis que estamos manejando. Nosotros siempre calculamos a partir del inicio de síntomas; entonces, la pregunta es la siguiente: ¿están demorando tanto el procesamiento de las muestras y el registro que no alcanza con olvidarse de los últimos diez días y hay que dejar de lado los últimos veinte? Este dato es una alerta, pero hay que acompañarlo con los registros de varios días más para ver si realmente es una tendencia o una irregularidad”.“El problema ya no es solo del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). El problema está en todo el país”, fue una de las frases más resonantes del presidente Alberto Fernández durante el anuncio de extensión de la cuarentena. Sucede que, si bien el Amba es la zona con mayor cantidad de contagios de Covid-19, el Gobierno mira con preocupación los rebrotes que se registraron en provincias del Interior, donde el virus parecía controlado hasta hace unas semanas.“Hace un mes y medio, el 93% de los casos estaban en el Amba. En las otras provincias era solo del 7%. Ahora, en las provincias ese porcentaje se multiplicó por cinco, y representa el 37% del total de los casos”, explicó el Presidente. Y agregó: “Actualmente, hay 18 provincias con zonas de transmisión comunitaria sostenida”.De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Salud de la Nación, las regiones de Argentina que registran circulación comunitaria del virus SARS-CoV-2 son: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.Sin embargo, el sistema sanitario no responde de la misma manera en todas las provincias y en algunos casos se encendieron las alarmas porque el aumento de casos fue significativo y las capacidades están al límite.Jujuy se mantiene como el segundo distrito con mayor cantidad de contagios por detrás del Amba. Y el 80% de los contagios se dieron en las últimas semanas en cuatro departamentos que llevan varias semanas bajo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO): Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro.Mientras tanto, Santa Fe y Córdoba continúan en alza (registraron 507 y 375 casos este viernes, respectivamente). Lo siguen Mendoza y Salta, que mantuvieron un promedio semanal de 300 casos diarios. Y otro gran foco de preocupaciones radica en Río Negro, que ya superó los 5500 casos y tiene a General Roca en un escenario apremiante en cuanto a su sistema de salud, lo que motivó a Arabela Carreras, gobernadora provincial, a decidir el retorno a la fase 1 del aislamiento en esa ciudad.