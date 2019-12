Archivan denuncia de abuso sexual contra Axel

Martes 24 de diciembre de 2019

La Justicia archivó la denuncia contra el cantante Axel por abuso sexual debido a falta de pruebas.El hecho denunciado habría ocurrido en 2017. Pero ante la falta de testigos que acrediten el testimonio de la supuesta víctima, la fiscalía de Cipoletti, Río Negro, cerró la causa, al menos de manera temporal.A poco más de dos meses de haberse presentado la acusación en la Justicia de Río Negro, la fiscalía de Cipoletti dictaminó ayer que se archive la causa iniciada contra Axel por abuso sexual simple, según informó el diario Río Negro. Lo había denunciado una joven por un episodio que, según su testimonio, había tenido lugar en marzo de 2017 durante la visita del músico a dicha ciudad, con motivo de la Fiesta Nacional del Petróleo.Si bien sus abogados habían presentado “una lista de testigos” que avalaban su imputación, fue justamente la falta de testimonios la que hizo caer la causa, pese a que el abogado José D’Antona había declarado que “se contactaron cinco personas que podrían ir a declarar”. Pero además, los resultados de la pericia psicológica realizada a la presunta víctima no permitieron avalar su acusación. Axel no llegó a prestar declaración ante la Justicia; tampoco estaba obligado a hacerlo. En caso de que aparezcan pruebas que avalen la denuncia, la causa podría ser reabierta ya que no se dictaminó el cierre sino su archivo, se aclaró.El 10 de marzo fue la última vez que Axel se había presentado en Catriel, en en la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Varios meses después, el cantante se vio envuelto en una polémica cuando se observa cómo Tini Stoessel le quita la mano de su hombro, con visible incomodidad.Luego, la periodista Paula Galloni hizo una acusación pública y aseguró que Axel: “Se me tiró encima, me quiso besar, me hice para atrás y lo empujé”, contó sobre lo que habría ocurrido en una reportaje doce años atrás.