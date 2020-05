Arano volvió a su casa tras denuncia de su ex esposa

Lunes 25 de mayo de 2020

Racing se pronunció sobre la situación del ex futbolista Carlos Arano, actual técnico de la quinta división del club, quien estuvo detenido el sábado por la noche tras haber sido denunciado por amenazar de muerte a su ex esposa.Arano fue detenido luego de la denuncia de su ex esposa, pero recuperó la libertad esta tarde y quedó a disposición de la justicia, informó la entidad albiceleste.La institución de Avellaneda elevó un comunicado en el que asegura que el ex jugador no ejerció “violencia física” en contra de su ex pareja, situación por la que le harán un “sumario administrativo” para “verificar la gravedad de los hechos”.