Apuntan a revertir la capacidad ociosa para potenciar el mercado forestal

Gauto también mencionó el fortalecimiento del Centro Tecnológico de la Madera en Montecarlo, para capacitar en valor agregado. Además, se está trabajando en el segundo Centro Tecnológico de la Madera, que abarcará la ruta 14 y estará emplazado en el nuevo municipio de Salto Encantado. Según aseveró, es un proyecto que se estará concretando el año que viene.





En cifra 40% Es aproximadamente lo que se utiliza de la capacidad en las industrias, mientras que el resto es capacidad ociosa que no se está utilizando.

El aprovechamiento de la materia prima, la utilización de los parques industriales, un territorio aduanero especial y la posibilidad de promocionar la construcción de casas de madera, fueron algunos de los temas que la mesa forestal misionera esbozó en la jornada de ayer.A través de un encuentro virtual, los sectores público y privado de la industria forestal, hablaron y tomaron nota sobre las inquietudes que preocupan y que serán presentadas ante la Provincia y la Nación pertinentemente.La moderación de la reunión estuvo a cargo del subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones, Juan Gauto, quien afirmó que este encuentro respondió a la necesidad de mejorar la competitividad de la industria y apuntar al desarrollo del valor agregado.“Partimos de un preconcepto basado en diagnóstico, que dice que hay 4 millones y medio de excedente de madera en el bosque y tenemos una capacidad usada de un 40% en las industrias, que tienen problemas técnicos y tecnológicos, porque faltan máquinas, herramientas y recursos humanos capacitados”, dijo.Por su parte, el ministro del Agro Sebastián Oriozabala adujo que “teniendo en cuenta la disponibilidad de materia prima que hay se pueden lograr nuevos mecanismos de comercialización, para lo que es fundamental pensar en ese horizonte”.“Pensar a la forestoindustria desde la mirada del marketing, además de mecanismos de financiamiento para generar inversiones en el sector, es por donde creemos que hay que empezar”, agregó.Christian Piatti, presidente del Parque Industrial de Posadas, argumentó que “se está trabajando en incentivos, con novedades beneficiosas que se van gestionando. El Parque otorga las tierras en comodato, sin límites de tamaño en principio. También tiene opción a compra de las tierras. Y otra cosa interesante es la seguridad jurídica que posee un parque industrial, además de los servicios y la logística”.Por su parte, el empresario Eduardo Graef, habló sobre el parque industrial de Puerto Rico e indicó que tiene 38 hectáreas, con más de veinte empresas instaladas, la mayoría del sector de forestoindustria, lo que genera alrededor de 250 empleos de forma directa.“Hace poco participé en una reunión de parques industriales en Chaco y me quedé sorprendido con los beneficios que tienen, como excepciones de ingresos brutos por el término de 10 años para las empresas que se instalan en el parque, descuentos en energía, un montón de beneficios que sería importante tratar de implementar en Misiones”, destacó.Al tiempo que puntualizó que “las pequeñas pymes tendríamos que incorporar mano de obra para atender a la gran demanda, pero los empresarios están reacios a eso, porque esto tiene una perspectiva de ser una demanda coyuntural”.En tanto, el coordinador del parque industrial de Eldorado Gabriel Marangoni, remarcó que “no tenemos en Misiones, menos en el sector maderero, esa conciencia de asociabilidad, por lo que hay que ir generándola”.“Resulta difícil introducir en la mentalidad de los empresarios la idea de instalarse en un parque, todo lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, pero falta más desarrollo y también complica la parte financiera”, señaló.Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes forestales de Misiones y Nordeste de Corrientes (Apicofom), planteó la necesidad de “equiparnos con mejor tecnología para afrontar esta demanda”. No obstante, apuntó a que se requiere en el parque industrial “una zona franca, donde puedas importar insumos”.Cabe destacar que la aplicación de una zona franca es un pedido que desde la Provincia se viene llevando a cabo a la Nación hace tiempo y que fue profundizado en las últimas semanas.Al respecto, Piatti argumentó: “Tenemos un equipo en el que estamos trabajando, no el tema de zona franca, sino de un territorio aduanero especial, que sería no únicamente para un sector como el puerto o parque, sino a toda la provincia, como una zona aduanera con un tratamiento especial. Eso tiene una cantidad mayor de beneficios, la competitividad comercial, el aumento del comercio regional”.“Misiones linda con la frontera internacional en un 90%, entonces se está tratando de ver no sólo para una zona franca sino todo el territorio. Y hay un montón de impuestos nacionales que quedarían exentos. Porque la zona franca es sólo en un sector como en Iguazú, pero en un territorio se puede contemplar toda la provincia”, especificó. A lo que resaltaron que con la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme se avanzaría en ese sentido.Jorge Celano, en representación del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), manifestó que “el Instituto tiene una política sostenida desde el año 2003 hasta hoy en construcción en madera. Tuvo buen empuje en sus inicios y en los últimos años se vino decayendo un poco por la falta de financiamiento”.“Es una política del Estado provincial, hay programas federales y provinciales de viviendas, además de programas techos, de aberturas y mobiliario con madera. Dentro del rol social que ejecuta el Iprodha, en 15 años de gestión, el volumen total de lo construidos tenemos el 26% que se ejecuta con madera, tanto en viviendas, mejoramientos, escuelas, centros de salud, seguridad y justicia, etcétera”, puntualizó.Determinó que “las maderas estructurales que se utilizan –pino de bosques cultivados– son bajo las normativas correspondientes. Misiones a través del Iprodha es pionera a nivel nacional en el volumen y calidad constructiva para estructuras en madera”.En ese sentido, Gauto expresó que se está trabajando en la creación de un laboratorio de ensayo físico mecánico y químico. Se explicó que antes se tenían que hacer los ensayos de calidad en Buenos Aires, pero con los nuevos laboratorios se van a poder hacer en la provincia.