Apuntan a recuperar las bases fundacionales del plan Procrear

Domingo 26 de julio de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

"Estamos trabajando para garantizar la calidad, que siempre fue un sello del plan Procrear" Luciano Scatolini Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo

Con una nueva impronta, pero retomando los principios fundacionales del programa, se pondrá en marcha próximamente el plan Procrear. La implementación, que fue confirmada por el gobierno nacional, se dará a conocer en los próximos días y tendrá como opciones la ejecución de viviendas –con y sin terreno previo– ampliaciones y otras opciones para familias que perciban el equivalente a entre dos y ocho salarios mínimos, vitales y móviles.En entrevista con El Territorio, Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, especificó los alcances del plan, que prevé además en Misiones la entrega de al menos 400 viviendas de la anterior línea del Procrear, que aún no tienen dueño.El programa existe desde 2012, si bien se desvirtuó en gran medida durante los últimos años. En marzo del año pasado, El Territorio dio cuenta del estado deteriorado que presentaban las viviendas del plan Procrear que habían sido entregadas escasos meses antes en el barrio Itaembé Guazú de Posadas.En tanto, de acuerdo a lo que habían explicado los vecinos, muchas de las familias debieron renunciar a la posibilidad de tener la vivienda propia, debido al aumento exponencial de las cuotas. Prometen que esto cambiará y se vuelve, con el objetivo de recuperar la calidad y accesibilidad, al que supo ser su sello característico.Es un programa federal, que abordará todo el territorio nacional con las prácticas que tuvo el primer Procrear que lanzó la ex presidenta Cristina Fernández en el año 2012. Un programa que cubra las expectativas de vivienda y hábitat, pero también que sea un motor de la economía, de la producción local, a partir de generar muchas obras, en los pueblos y ciudades. Volver a construir viviendas a escala, como se hizo en Misiones, donde también tenemos muchas viviendas para entregar.Las familias se van a poder anotar a través de la página web del ministerio en la sección Procrear, van a tener como once posibilidades distintas de acuerdo al tipo de proyecto, como la adquisición de una vivienda, como ampliación, adquisición de un lote, con distintas opciones. Y luego van a ir a un sorteo, como fue siempre el sistema de Procrear.Tener un terreno es una posibilidad, pero como también va a estar complementado con un plan nacional de suelo urbano que estamos lanzando junto a Procrear, también estamos proponiendo generar tierras con provincia y municipio. La idea es que sea un programa más integral y que puedan acceder familias que tengan desde dos salarios mínimos vitales y móviles hasta ocho.Sí, por supuesto. Estamos trabajando con un equipo de arquitectos, ingenieros y demás para que podamos garantizar la calidad que siempre fue un sello de Procrear, con casas de calidad y bien localizadas. No conozco el caso referido, pero pudo haber habido algún caso con problemas. Igual lo voy a averiguar, porque continuamos con un programa, no hacemos un punto y aparte. Procrear nació en 2012, en 2015 fue bastante desvirtuado y modificado, siguió existiendo siempre y las casas no deberían haber tenido ningún problema, voy a averiguar si pudo haber pasado.Va a ser muy masivo, que es la idea de Procrear. Vamos a intentar que sea más accesible también, que haya más personas que puedan ingresar. Lo mismo con las formas de pago de los créditos también, que sea más amigable.Porque en Misiones, muchas de las casas habían incrementado su valor.El pago será de acuerdo a las capacidades económicas de familia. Eso que pasó es lógico porque era entregado con los créditos UVA y el capital también va aumentando a medida que aumenta el crédito. Pero esta vez a ser distinto, cuando se haga el anuncio se va a saber bien en detalle.Sí, también se va a trabajar en eso con el gobernador, con los funcionarios en el área de la provincia, para buscar que lo más rápido posible se puedan ubicar estas viviendas que son muchas, más de 400 viviendas que aún no tienen dueño y es importante que lo podamos cerrar.Desde cambiar aberturas, techos, construir una habitación más, lo que siempre Procrear propuso en su primera versión para mejorar el hábitat. Cuando esté la página lista, tras el anuncio, se va a subir toda la información para que la gente pueda consultar.