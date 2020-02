Apuntan a la reinvención de las pymes para salir de la crisis

Lunes 17 de febrero de 2020

Manuel Sbdar, quien es investigador, docente y escritor sobre temas empresariales, ofrecerá una clase abierta y gratuita a empresarios pymes misioneros el miércoles 19 en el Hotel Urbano. En oportunidad de su visita a Misiones, el expositor invitado por la Coordinadora Mercantil de Posadas, recordó que en la actualidad tanto emprendedores como empresarios de larga trayectoria se enfrentan al desafío de reinventar sus empresas para garantizar que sean perdurables.

El también director de la escuela de Negocios Punto Biz explicó a El Territorio que tanto emprendedores como empresas tradicionales pueden complementarse y ayudarse implementando estrategias innovadoras para diferenciarse.

“Una empresa que tiene diez años de trayectoria como un negocio que está por nacer tienen el mismo problema que es su reinvención. Si los negocios no se adaptan, si no flexibilizan su modelo y no se inventan permanentemente, corren el riesgo de desaparecer”, observó.

Y valoró que entre el público interesado que participa en las capacitaciones hay una gran diversidad de empresarios y emprendedores que pueden asociarse.

“Hay una complementación muy importante entre jóvenes que tienen una startup, que pueden tener un mejor manejo de las redes sociales, de lo digital, con empresarios que ya tienen décadas de experiencia en llevar sus empresas. Lo interesante de estas diferencias es que pueden dar paso a estrategias de negocios realmente diferentes”.

Y remarcó: “Si solamente se reúnen los hoteleros o los empresarios textiles, habrá pocas chances de conocer estrategias de negocios realmente diferentes. Después obviamente habrá que adaptar las ideas al rubro con que se trabaje, pero las mezclas entre diferentes participantes potencian el aprendizaje”.

Sbdar puntualizó que la idea de la clase abierta es escuchar y trabajar sobre casos concretos que planteen los participantes.

“Sabemos que hay una crisis, que se mueren 70.000 pymes por año, que el consumo cayó un 10 por ciento, pero nos enfocamos en qué hacer. Se trata de profundizar sobre ideas y la construcción de negocios perdurables. Esta clase que proponemos gratuitamente es parte de un libro que saldrá el próximo mes, basado en investigaciones que hicimos en Materia Biz donde desarrollamos propuestas concretas de acciones para las pymes”.