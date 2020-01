Apuestan a la inseminación artificial para mejorar la calidad del rodeo

Martes 14 de enero de 2020

La ganadería es una actividad que viene ganando espacio en la Capital de la Araucaria, donde si bien aún no se registra un aumento en cantidad de cabezas de ganado, ya se observa una mejora considerable en la calidad genética.Una de las experiencias registradas es en paraje Polvorín, donde los productores apuestan a la inseminación artificial para obtener mejor raza en vacas lecheras.El trabajo es llevado adelante con un costo mínimo para el colono por parte de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, junto al Ministerio del Agro de la provincia, entidad que provee los equipos necesarios con 40 pajuelas de un semen del Centro Genético provincial.En el caso de Polvorín, son los socios de la Cooperativa Agropecuaria y Forestal de Paraje Polvorín en Pozo Azul -donde funciona una fábrica de quesos- quienes invierten en vacas de razas lecheras, como Jersey.El objetivo es contar con hembras que permitan obtener la materia prima principal para la industrialización, en este caso la producción de queso.“En esta oportunidad fueron 25 las vacas inseminadas con semen de un toro Jersey-Holando. La idea es mejorar el rodeo de leche existente, pero también se apunta a la carne”, indicó Adrián Fernández, veterinario de Secretaría de Agricultura Familiar de Nación.En este proceso, el primer paso fue realizar la sincronización en las vacas que no estaban gestando, a quienes se les colocó un dispositivo para que entren en celo y se las inseminó.El resultado de la iniciativa podrá constatarse entre los meses de marzo y abril, cuando se realizará la detección de preñez, que al realizarse de forma manual resulta efectivo hacerlo una vez que transcurran los primeros tres meses.Si bien la posibilidad de preñez no supera el 50 por ciento, para los productores es sumamente importante comenzar a trabajar utilizando este tipo de herramientas para alcanzar los objetivos.En lo que respecta a la actividad ganadera en general, en San Pedro existen varios productores que de a poco comienzan a incursionar en la actividad, siendo una de las mayores complicaciones la disponibilidad de pasturas y potreros sobre poblados.Por eso se viene trabajando en estos temas con resultados positivos mediante la siembra de pasturas y la elaboración silos que garanticen al animal una buena nutrición durante los meses de frío, y en consecuencia buena producción de leche y carne.