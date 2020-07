“Apretaron a mis abogados para que me arrepienta”

Viernes 17 de julio de 2020

El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Oscar Thomas, afirmó ayer que se acogió a la figura de arrepentido en el marco de la causa denominada “cuadernos” bajo fuerza de amenazas.

“Apretaron a mis abogados para que me arrepiente, pero yo no tenía nada para arrepentirme”, dijo Thomas en declaraciones a “Mañana Silvestre” en Radio 10.

“O se arrepiente o va preso, me dijeron. Yo hice un escrito para estar a derecho. No tengo que arrepentirme de nada, me dediqué a trabajar 150 meses hasta sábado y domingo”, agregó el ex director de Yacyretá, y señaló que pensó en el suicidio debido a las amenazas en su contra.

Thomas también defendió su labor al frente de la entidad: “Tuvimos que enfrentar a partir del 2010 problemas que comenzaron a aparecer en la central hidroeléctrica, se afectaron las turbinas, tuvimos que armar un plan de rehabilitación de las turbinas”.

En este marco, sostuvo: “Recibí con una caja de 200 millones de dólares, y después de todas las inversiones que hicimos facturé 8.200 millones de dólares en los doce años y medio y dejé 2.500 millones en la caja de Yacyretá”.

El juez Bonadio procesó a Thomas como miembro de una asociación ilícita y ordenó su prisión preventiva, al igual que los otros involucrados en el caso.

Thomas negó todo y apuntó al fallecido juez: “Bonadio hizo lo imposible para que yo permaneciera en la cárcel, tergiversó cosas. Cuando tuve que hacerme el peritaje médico no me vinieron a buscar. Me tenía que hacer el peritaje un médico clínico y me atendió un obstetra. Me tenía que atender un psiquiatra y me atiende una psicóloga...”.