Aprender de los errores

Domingo 5 de abril de 2020

Mañana fresca, otoñal, agradable. Claro está que el tiempo no da para paseos y la mayoría de las personas que salen de sus domicilios tiene un fin justificable. En este caso, quienes deben percibir planes sociales, pensiones y jubilaciones no la pasaron muy bien el viernes pasado; por ello ayer frente a las entidades bancarias el escenario cambió: no sólo se organizó de acuerdo a las terminaciones del DNI para facilitar el cobro, sino que también hubo sillas para que la espera sea más amena, se respetó la distancia y también se invitó mate cocido, torta frita y bizcochuelo. Es decir, tras el caos del viernes llegó el aprendizaje (más información, páginas 10 y 11).