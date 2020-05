Apóstoles cuenta con un nuevo tanque atmosférico

Viernes 15 de mayo de 2020 | 14:00hs.

Durante esta semana, la Municipalidad de Apóstoles recuperó un camión que por más de dos años se encontraba fuera de servicio en un taller local, a este se le agregó un Tanque Atmosférico nuevo para brindar respuesta a uno de los grandes pedidos de los vecinos de la localidad.Para la reincorporación de este vehículo al parque automotor el municipio compró seis gomas nuevas, arregló el sistema de frenos y cambió piezas del motor para así dejarlo en condiciones de circular en la ciudad lo que demandó una inversión cercana a los $200.000. Además se invirtió $900.000 para la compra del Tanque AtmosféricoAdemás desde el municipio informaron que seguirán realizando las inversiones que sean necesarias en mejora de los servicios, y más aún cuando esos servicios hacen a la salud de los vecinos.Ahora el municipio cuenta con dos camiones atmosféricos, que a partir del próximo lunes cubrirán los pedidos de los vecinos con mayor celeridad."... que los padres se queden tranquilos que los alumnos no van a perder el año, los contenidos se siguen dando..." señalo la Lic. Liliana Pietrowski Supervisora del nivel primario Zona Sur"...tanto Docentes como los alumnos en conjunto con los padres se están adaptando a los nuevos métodos de enseñanza en este difícil contexto de pandemia, algunos lo hacen por teléfono, otros de manera Virtual y otros con cuadernillos, pero cada uno busca la forma de trabajar con los contenidos escolares..." afirmó Pietrowski."... que los padres se queden tranquilos que loa Docentes saben y conocen que alumno participó, realizó las actividades y consulto a sus maestros, no se va a calificar en forma numérica pero si se tendrá en cuenta la evaluación en proceso , por eso los alumnos no perderán el año escolar como se dice por ahí.." finalizó la licenciada