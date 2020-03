Apostó a la salud antes que ganar dinero con ventas por la pascua

Lunes 23 de marzo de 2020 | 21:06hs.

Sabrina es estudiante de enfermería, vive en Campo Viera y todos los años, en esta época a días de pascua, decide hacer canastas con huevos de chocolate para venderlos y hacer una diferencia económica. Este año en cuarentena por el peligro del Covid-19 decidió dejar de lado la ganancia e invertir en ayudar a los trabajadores de salud pública y policía produciendo barbijos. La idea prendió en vecinos y confeccionaran batas y botas.“Estoy estudiando enfermería, en el último año, vengo de una familia en ese ambiente y mi mamá trabaja en el hospital nivel I de Campo Viera, por eso se dé la necesidad del faltante de insumos”, empezó explicando Sabrina en comunicación telefónica con El Territorio.Como todos los años, la joven en estas fechas confecciona canastas para venderlas y hacer un fondo extra para la economía familiar, “cuando saque las telas ecológicas y al saber de la necesidad en el hospital, opte por relegar ganancia e invertir en salud, porque de nada me sirve tener plata y no tener salud, es así que empecé a fabricar los barbijos”, comentó.Hasta el momento el alcalde de la comunidad se enteró de la acción y donó material para la confección, además dos docentes y la hermana que viven en el mismo barrio, comenzaron a ayudar en la confección y es la policía que pasa a buscar por el domicilio para llevarlo al hospital, respetando de esa manera la cuarentena establecida por Nación.“Me emociona hasta las lágrimas, no quiero que se hable de mi o de lo que hacemos, hoy estamos a cuatro manos, hasta falta insumos, pero la necesidad es mucha, por eso trabajo durante todo el día en la confección, para ayudar en lo que se pueda, lo sé porque mi mamá es enfermera, trabaja todos los días en el hospital y mis profesores son de Alem y estoy al tanto del esfuerzo y la falta de insumos”, remarcó la joven solidaria.Ahora pretenden, si llegan a tener los materiales, confeccionar para los hospitales de Oberá y de L. N. Alem.