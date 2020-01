Martes 21 de enero de 2020 | 01:00hs.

Un buen recuerdo La última participación de Timbó en un campeonato organizado por el Consejo Federal fue en 2018. Ese año participó del torneo Federal C y se quedó muy cerca de salir a competir fuera de Misiones.

El Verde ganó la zona 1, que compartió con Almirante Brown de Comandante Andresito y Atlético Garuhapé.

Después dejó en el camino a Mojomi por penales y a Sporting por un ajustado global de 3-2.

En el mano a mano de equipos de la Tierra Colorada, el Verde cayó ante Mitre, que luego perdió la final ante Estudiantes de Resistencia.

Ese torneo les sirvió a varios jugadores para mostrarse. Pablo Reis fue uno de los pilares y luego de ese certamen jugó en Sporting, Crucero y recaló en Guaraní.

En 2018, Jardín América se ilusionó con el gran torneo que realizó Timbó. En ese momento el Verde llegó hasta las instancias finales de la región Litoral Norte del Federal C y perdió ante Mitre. Esa experiencia sirvió.En 2019 Timbó no participó del torneo Regional, ya que no consiguió la plaza en el torneo Provincial, pero siguió sumando experiencia en la Liga de Puerto Rico. Ganó varios campeonatos y en este año volverá a jugar un torneo nacional.El Verde será parte de la zona 7 del Regional junto a Guaraní y Nacional de Puerto Piray y tiene bien claro cuál será su objetivo en el certamen. “Queremos ser una vidriera para los jugadores y es un premio para ellos”, contó Waldemar Fernández, presidente del club.“Tenemos un plantel del club y apostamos a lo nuestro. El promedio de edad es de 26 años y muchos se sorprenden cuando lo decimos”, expresó el mandamás del Verde, que debutará en un par de semanas, ya que quedará libre en la primera fecha.Todo el camino recorrido hasta ahora dio sus frutos. En Timbó aprendieron y aprenden de las diferentes experiencias para poder crecer. “En la Umifu nos pasó que nos quedamos sin un central porque lo expulsaron y ahora trajimos refuerzos, porque en este torneo no nos puede pasar eso”, apuntó Fernández.“Esto (jugar el Regional) es producto de muchas cosas que hicimos antes. Nos sirvió mucho el Federal C”, reconoció el presidente, al tiempo que comentó que para el club de Jardín América no es fácil participar de este tipo de campeonatos.“No tenemos un sponsor que nos banca, pero la gente colabora mucho. Hacemos mucho a pulmón”, aseguró. Por eso, para el presidente es clave la unión que hay entre dirigentes, jugadores e hinchas. De lo contrario sería imposible para los de la avenida Islas Malvinas poder disputar este certamen.Timbó mantiene gran parte del equipo que jugó la final del Provincial de la Umifu y a ellos se sumaron un puñado de refuerzos. Eso es lo que busca el Verde, apuntalar ese plantel y darle un poco de vuelo con los que llegaron de afuera.Katriel Lukoski y Brian Markovics llegaron desde Ágil de Gobernador Roca; Ángelo López y Fernando Escobar lo hicieron desde Atlético Jardín América; Alejandro Benítez y Adrián Antúnez desembarcaron provenientes de Atlético Leoni, mientras que Charles Glanzel dejó Olimpia/San Antonio de Oberá para jugar en Jardín América y Raúl Kreclevich hizo lo propio con Ex Alumnos de Oberá.En cuanto a la preparación, Timbó no se concentró en un lugar específico y siempre se entrenó en su cancha. El Verde tuvo un par de amistosos ante equipos que estarán en la zona 6.Atlético Posadas fue el primer rival de Timbó. Tras el 1-1 del primer amistoso (Thiago Arteta abrió el marcador para el local y Juan Eluchans igualó el resultado), el dueño de casa se quedó con el segundo partido del día, gracias al tanto de Brian Reis.En el segundo amistoso, Timbó visitó a Sporting en Santo Pipó. El primer partido terminó con victoria de los locales con un gol de Hugo Troche, mientras que en el segundo partido del día Brian Reis le dio el triunfo a los de Jardín América.Timbó volverá a un torneo nacional, con más experiencia y con la convicción de que deben jugársela por los suyos para tener éxito en esta nueva ilusión.