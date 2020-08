Aplazados - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020

Que la pelota vuelva a rodar en el interior del país es casi una utopía para 2020. La situación sanitaria a nivel país no parece acompañar el deseo de algunos y, además, la economía de los clubes tampoco contribuye a que el regreso sea más probable. Todo parece quedar aplazado para el año que viene.





El torneo Federal A espera por una decisión virtual El torneo Federal A se debate en volver este año o en el 2021, y, por el momento, tendría fecha para mediados de noviembre, auque todo puede cambiar. Los dirigentes de los clubes que componen la tercera categoría del fútbol argentino dialogarán vía Zoom el próximo 15 de septiembre ya para empezar a diagramar un certamen que posiblemente se defina en un hexagonal u octogonal. Por el momento las condiciones no están dadas y así se encargó de expresarlo el vicepresidente de Crucero, Dardo Romero, en diálogo con El Territorio: “Cada provincia tiene una situación sanitaria distinta, lo que hace imposible volver a los entrenamientos. Hoy no hay colectivos y hoteles, se complica. Sabemos igualmente que hay tiempo hasta el 30 de enero del 2021 para definir los ascensos”. Anoche los directivos de la zona norte del Federal A elevaron su propuesta al Consejo Federal sobre cómo debe continuar el certamen. “Crucero apostará a un equipo netamente misionero, al cien por cien, para cerrar este torneo, si es que lo decide así el Consejo”, cerró el dirigente.

El lunes 7 de septiembre los equipos del Federal A iban a tener la habilitación para volver a los entrenamientos, pero la teoría dista mucho de la realidad. Los clubes acrecentaron, en muchos casos y a causa de la pandemia de coronavirus, sus problemas económicos, por lo que el retorno a la actividad sería muy costoso para las instituciones.En este marco, los clubes pidieron una nueva fecha para intentar definir el futuro del fútbol del interior. El 15 de septiembre los delegados tendrán que decidir qué hacen de cara al resto de este convulsionado 2020, aunque parece que ya está sentenciado el rumbo.“El Federal A se juntó, iban a empezar el 7 de septiembre y decidieron hacer una reunión el 15 de septiembre para ver qué van a hacer. Creo que el Federal A va a pasar directamente para el año que viene. La situación de los clubes no da para más y no tienen ingresos”. Así definió Juan Carlos Rossberg, delegado de Misiones en el Consejo Federal, a la situación.“Lo del Regional es casi un hecho. No se sabe para qué fecha”, agregó el dirigente, aunque la situación de los torneos es diferente. Mientras los clubes del Federal A reciben algo de dinero (mucho menos que los clubes de Buenos Aires) por la televisación, los del Regional no tienen esa plata.Jugar un torneo sin público -así debería hacerse por la situación sanitaria del país- implicaría solamente pérdidas para los equipos.“Si hoy decimos ‘vamos a comenzar en febrero’, los clubes en noviembre o diciembre empezarán a armar sus planteles, pero si en febrero (por la pandemia) les decimos que no se puede jugar, ahí estará el problema”, reflexionó Rossberg.Esa incertidumbre para los clubes es el mayor problema. No pueden armar sus planteles porque no hay una fecha para el regreso, pero tampoco le pueden poner punto final a una temporada que se está volviendo interminable.La situación del Federal A es un poco más compleja que la del Regional, que durante los próximos días tendría una respuesta por parte del Consejo Federal y aplazaría el certamen para el 2021.“La idea es que se pase directamente para el año que viene. Atlético Posadas está en esa línea y Guaraní no, si es por ellos juegan en cualquier momento, pero van a acatar lo que diga el Consejo Federal”, comentó Rossberg, respecto de la situación de los clubes misioneros.“Estimo que la semana que viene saldrá una resolución del Consejo Federal para que el Regional pase para el año que viene. Algunos clubes quieren jugar, pero otros quieren saber si por este año se siguen preocupando por el torneo o si directamente empiezan a armar los planteles el año que viene”, dijo el dirigente.En este tira y afloje hay un punto crucial: el público. Jugar sin gente, para los clubes del interior, significa perder dinero. Si bien las campañas no se arman en base a la cantidad de gente que concurre a la cancha, es un factor importante en las finanzas, sobre todo cuando los equipos llegan a instancias finales.“Que haya gente te hace la diferencia. Eso te ayuda con algunos gastos mínimos. No cubrís los gastos de jugadores, pero sí de algunos partidos y eso no es poca cosa”, aseguró Rossberg y dejó en claro que sin gente es casi inviable jugar en el interior del país.Todas estas cuestiones hacen pensar que el fútbol en el interior del país regresará recién en 2021 y a ellas se suman dos puntos, no menos importantes.Según lo anunciado por el gobierno nacional, en el segundo semestre de 2021 habría una vacuna contra el Covid-19 y también, a fin de año, el fútbol argentino sufrirá una nueva reestructuración. Es decir que, por ejemplo,si el Regional se reactiva en febrero de 2021 y finaliza en junio del año que viene, el club que gane el ascenso jugará el Federal A recién en 2022.Por eso una alternativa para el Regional es volver recién a mitad del año siguiente. De esa manera, los ganadores de los ascensos finalizarían el torneo a fines de 2021 e inmediatamente jugarían en la categoría superior, aunque no dejan de ser suposiciones.“En cuanto al tema provincial, mañana (por hoy) tenemos una reunión de la Federación Misionera. Mientras no haya autorización para jugar no vamos a jugar, pero yo descarto un torneo de la Federación, porque tienen que estar todas las ligas y Eldorado ya me dijo que por este año no van a jugar”, confesó Rossberg en referencia a la competencia misionera.El torneo Provincial tampoco vería actividad en este 2020 y el fútbol, a nivel local, regresaría en cada liga, cuando las autoridades sanitarias lo dispongan y, claro, con el visto bueno de cada localidad.“Si se permite jugar sin público y alguna liga quiere jugar igual está la posibilidad, siempre y cuando esté la autorización”, explicó Rossberg y agregó: “Todas las ligas tienen que jugar, al menos, un torneo por año, pero el Consejo Federal ya exceptuó a las ligas por este año y, por ende, a los clubes y por eso si los clubes no participan no serán sancionados”.