Apes prepara la Estudiantina virtual y posiblemente reducida - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020 | 14:00hs.

La Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios comenzó a planificar la Estudiantina Virtual 2020, a consecuencia de que no se puedeo realizar ante la situación ´por el Covid 19 y por no tener clases presenciales en lo establecimientos", aunque no se informó sobre la fecha de realización.





En este marco desde el área legal del Ministerio de Educación, mediante resolución número 119 ratificó a la comisión de Apes S 2019 y suspendió la convocatoria a asamblea de renovación de autoridades por las restricciones vigentes en cuanto a la asistencia a los establecimientos escolares, las reuniones, entre otros puntos.





Es así que se realizará un trabajo conjunto entre Ministerio de Educación, Subsecretaría de Juventud y Dirección de Juventud de la Municipalidad de Posadas y Apes para llevar adelante la Estudiantina de manera virtual y con la participación y acompañamiento de los estudiantes.





Matías Rovira está al frente de la asociación posadeña y adelantó que se tiene previsto varias actividades como un video relatando la parte histórica de la estudiantina, por otra parte, se estudia hacer una presentación reducida de la Estudiantina, siete en cuerpo de baile y siete en banda de música y grabar en video para que puedan acceder a ver todos los estudiantes no solo de Posadas, si no también de la provincia.