Apelan a la responsabilidad para abrir bares y restaurantes

Domingo 17 de mayo de 2020

La ansiedad por la habilitación de algunos rubros que aún permanecen sin actividad va en aumento en la población. El cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y todo lo que tenga que ver con el sector turístico genera una gran incertidumbre entre los empresarios que aguardan con ansias la habilitación para intentar recuperar algo de ingresos.

Si bien las cámaras, asociaciones y otros organismos afines están trabajando arduamente con el gobierno provincial para lograr la liberación de las actividades ligadas al rubro, lo cierto es que todavía no se sabe a ciencia cierta cuándo sucederá.

Las salidas recreativas que comenzarán en Posadas y en algunas comunas del interior desde hoy serán un termómetro para evaluar la responsabilidad y el comportamiento de los vecinos. Si se obtienen resultados óptimos, el siguiente paso sería la habilitación de lugares de esparcimiento. De lo contrario, los empleados y propietarios de pymes deberán seguir esperando para volver al trabajo.

“Era obvio y sabíamos que primero iba a haber una apertura de negocios más tradicionales, cumpliendo con todos los protocolos. Estamos evaluando que hubo un lindo movimiento. Nosotros igual, aunque no estemos abiertos, vemos como positivo que las actividades empiecen a funcionar. Es una rueda y esto en algún momento, nos va a convenir”, señaló al respecto Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra).

En diálogo con El Territorio, explicó que el rubro turístico es más complicado, puesto que “no solo venís, comprás y te vas, sino que, por ejemplo, en un hotel, te quedás a pernoctar”.

De la misma manera, Martín Oria, presidente de la Coordinadora Mercantil de Posadas y miembro de Amhbra, adujo: “Estamos todos a la expectativa de este reacomodamiento que está habiendo, y el movimiento que hay es de necesidad. No de venta impulsiva. Gente que tuvo que salir a buscar abrigos o ropa para ir a sus trabajos, pero no consigue, y no tendría que haber paseos de compras, a ver vidrieras".

Detalló que “es un consumo raro, positivo, porque los negocios estaban 100% cerrados, entonces todo lo que ingrese hoy de caja a los negocios es más que positivo, pero va a llevar un tiempo de reacomodamiento para ver en qué momento va a estar la gran parte de la ciudadanía en movimiento”.



Protocolo listo

Los sectores turísticos y gastronómicos ya elevaron los respectivos protocolos para la apertura de sus comercios. Fueron homologados por el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que se espera la pronta habilitación.

En lo que respecta a hotelería, la idea es abrir de forma parcial, solamente para viajantes o emergencias médicas. “Esto ayuda a solventar algunos costos. Siguiendo cerradas las fronteras, teniendo cerrados los transportes aéreos y terrestres, se complica mucho el tránsito de turistas, pero hay una parte de esta gente que circula por el interior de la provincia, la capital y necesita pernoctar”, destacó Alvarenga.

Al tiempo que determinó: “Todo el tiempo hacemos énfasis en la higiene, la salud, en gastronomía estamos llenos de protocolo. No es algo nuevo para nosotros, pero habría algunos cambios, por ejemplo, no vamos a tener el desayuno bufet, no vamos a permitir más circulación en espacios comunes y que se queden charlando con otra gente. Es para que vengan a pernoctar con servicios mínimos. Pero antes que estar dando vueltas por la ciudad o durmiendo en el auto, como me dijeron que ocurre, es preferible tenerlos dentro de un hotel contenidos con el protocolo”.

Asimismo, Oria apuntó a que tanto desde la Coordinadora Mercantil de Posadas como desde Amhbra, “estamos trabajando con los protocolos, con el gobierno provincial y el Ministerio de Turismo y los intendentes. El plan es que la hotelería se pueda abrir en un 30 por ciento, para emergencias: viajantes, gente con problemas de salud que tengan que trasladarse de un lugar a otro. Por un lado es la apertura de hotelería más rutera, más familiar”.



Responsabilidad de todos

En cuanto a la apertura de los bares y restaurantes, estará sujeta a la responsabilidad de los vecinos, a partir de la puesta en marcha de las salidas de esparcimiento desde hoy.

“Lo que planteamos en Posadas fue abrir la etapa 4, comercial, ver cómo respondía la sociedad, ver cómo se abría la etapa de esparcimiento que se va a activar este fin de semana, y ver si la gente respeta, se acomoda, y no hay problemas de nuevos casos de infección que compliquen”, detalló Oria.

Mientras, hizo hincapié en la necesidad de ser responsables entre todos, para salir lo más rápido de la cuarentena. “Pedimos que bares y restaurantes se abran más llegando a fin de mes, con los protocolos que correspondan, siempre hablando de que la gente sea responsable”.

“La responsabilidad es de todos, no sólo del gobernador o el intendente. Que la gente entienda que la apertura del lunes no fue salir a hacer vidrieras, sino hacer necesidades básicas. Porque podemos presentar protocolos, hacer todo bien, el gobierno dará la última palabra, pero de esto se sale todos juntos, porque si se complica, volveremos para atrás. Es muy importante que entendamos que todos los misioneros somos responsables”, concluyó.