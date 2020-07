Apartaron al juez Villena de la causa por el espionaje ilegal

Ruiz no pudo realizar su declaración

El ex director de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Alan Ruiz, fue trasladado desde el penal de Marcos Paz hasta los tribunales de Lomas de Zamora para prestar declaración indagatoria, aunque la instancia quedó en suspenso ante la decisión de la Cámara Federal de la Plata de apartar al juez Federico Villena de la investigación. El abogado de Ruiz, Leandro Ensami, explicó -en declaraciones a la prensa en la puerta de los Tribunales de Lomas- que su cliente “lamentablemente no pudo prestar declaración indagatoria por la decisión de la Cámara Federal”, quien definió que el juez Villena no seguirá interviniendo en esta causa por presunto espionaje. “La idea de mi cliente es colaborar con la Justicia y que intervenga un magistrado u otro es lo mismo”, aseguró el abogado del ex agente de Inteligencia, quien agregó que Ruiz “va a manifestar todo lo relacionado con su actuación y la de los otros agentes”.