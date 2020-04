Apareció una carta de agradecimiento firmada por Kim Jong-Un

Lunes 27 de abril de 2020 | 08:59hs.

El artículo después enumera y agradece su labor a una serie de personas encargadas de supervisar la construcción, la logística o los cuidados médicos de los trabajadores, pero no menciona más detalles sobre el líder de Corea del Norte, informó la agencia de noticias EFE.





¿Dónde está Kim?



En medio de la incertidumbre sobre su estado de salud, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, envío hoy un mensaje de agradecimiento a un grupo de trabajadores reproducido por la propaganda estatal, tras más de dos semanas sin publicar imágenes recientes del mariscal.Kim envió un escueto agradecimiento a través del principal diario del país, el Rodong, a aquellos que trabajan en el proyecto turístico de la península de Kalma, en la ciudad de Wonsan (costa oriental), precisamente el lugar donde las imágenes satelitales muestran que se encuentra estacionado su tren especial.La pieza informativa del diario arranca diciendo que Kim "ha enviado su agradecimiento a los trabajadores que han apoyado activamente con su esfuerzo la construcción del distrito turístico de Wonsan Kalma", uno de los grandes desarrollos del régimen de Pyonyang, que antes de la pandemia proyectaba poder inaugurar en torno a abril.En los últimos días, versiones periodísticas comenzaron a poner en duda la situación del líder comunista dado que lleva semanas sin aparecer públicamente, no obstante, los medios norcoreanos han informado en los últimos días que Kim ha enviado cartas diplomáticas o regalos.La última imagen conocida de Kim fue publicada el 12 de abril, cuando los medios locales informaron de una reunión del buró político del partido único celebrada en la víspera y presidida por el jefe de Estado. En ese encuentro, el líder nombró a su hermana, Kim Yo-jong, miembro suplente de ese importantísimo órgano ejecutivo.A esto se ha sumado después la inusual ausencia de Kim Jong-un de varios eventos de importancia, incluidos los fastos del 15 de abril, principal festividad nacional. La semana pasada, el diario surcoreano Daily NK aseguró que Kim estaba grave tras una intervención quirúrgica cardíaca, al parecer como consecuencia del “tabaquismo, la obesidad y el sobreesfuerzo”.Inmediatamente, la televisora estadounidense CNN dijo que el gobierno de Estados Unidos trataba de confirmar informaciones de que Kim estaba en “grave peligro después de una cirugía”.La versión fue desestimada horas después por el vocero presidencial de Corea del Sur, Kang Min-seok, quien indicó que Seúl no había detectado “actividad inusual” en su vecino del norte y por lo tanto no había “nada que confirmar”.Sin embargo, el viernes pasado el diario digital estadounidense TMZ, especializado en noticias sobre celebridades, se sumó a los medios que dan por muerto al líder asiático pero aclaró que no había podido confirmar la versión.Kim también fue dado por fallecido por Qin Feng, subdirectora de la televisora HKSTV, de Hong Kong, en su cuenta en Weibo, una red social china similar a Twitter en la que tiene unos 15 millones de seguidores, según el diario español Marca.En cambio, el semanario japonés Shukan Gendai afirmó que el líder norcoreano estaba en estado vegetativo tras haber sido sometido a una cirugía semanas atrás.