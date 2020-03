Apareció un puma en Oberá y causa pánico en la sociedad

Miércoles 18 de marzo de 2020 | 23:57hs.

Un felino de importante tamaño, apareció en el barrio Kindgren de Oberá y causo pánico, pero se activaron todas las alarmas y personal de diferentes estamentos públicos empezaron a rastrear y tratando de encontrar al puma.Es así que el personal del Ministerio de Ecología, delegación Oberá, Unidad Regional II y Gendarmería Nacional, debieron abocarse a la búsqueda de un puma que apareció en pleno casco urbano de la ciudad.El operativo de búsqueda empezó en el barrio Kindgren, dónde los vecinos fueron los primeros en dar aviso a las autoridades, pero hasta la noche no tuvieron suerte de poder atrapar al puma, pero confirmaron que mañana desde temprano continuaran con el rastrillaje, el último barrio dónde los vecinos manifestaron que lo vieron fue en villa Stemberg.Jorge Krujoski, trabaja en la delegación del Ministerio de Ecología y comento en una radio local que el mismo llegó al lugar dónde dieron aviso y pudo ver al puma que se escapó saltando un muro, luego se metió en una zona de monte, dónde perdieron el rastro del animal.Los primeros indicios indican que el animal estuvo en cautiverio, pero recomendaron que si lo encuentran o lo ven que tengan cuidado, porque no es un animal que ataca, pero no deja atraparse, por tal motivo, no ataca al ser humano, pero si lo persiguen y si siente que le pueden hacer daño, podría llegar a atacar.