Anunciaron la suspensión de la Fiesta de la Orquídea en Montecarlo

Martes 21 de julio de 2020 | 01:00hs.

Incertidumbre es la palabra que engloba el sentir de todos los organizadores de las fiestas nacionales, provinciales y festivales que se desarrollan en la provincia. Muchas aún están evaluando qué hacer, mientras que en Montecarlo ya decidieron que la 30° edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea, que tendría que realizarse en octubre, se posponga para el año que viene. No obstante, la 37° edición de la Fiesta Provincial de la Flor está sujeta a las flexibilizaciones que se vayan dando a nivel provincial.Desde la Asociación Promotora de Turismo y Cultura de Montecarlo, entidad organizadora de ambas fiestas y propietaria del parque Juan Vortisch, manifestaron a El Territorio que ante la situación que se vive a nivel nacional por el coronavirus se decidió en comisión directiva suspender para octubre del año que viene la edición número 30.“La gran mayoría de los expositores de orquídeas son de otras provincias, como Corrientes, Chaco, Santa Fe o Buenos Aires. Por eso vimos que no es prudente avanzar en la organización sin saber qué va a pasar con el turismo a nivel nacional. Además el público de la fiesta en gran mayoría es de todo el país, así como de países como Brasil y Paraguay”, explicaron desde la asociación.Por otra parte, sostuvieron que “no creemos viable pasar la fiesta para noviembre o diciembre, teniendo en cuenta que en esa época hay muchas otras fiestas en distintos puntos de la provincia. Somos los que siempre planteamos la necesidad de que las fechas de las fiestas no se superpongan, por esa razón queremos ser respetuosos con las instituciones, municipios y posponer al año que viene en la fecha que nos corresponde”.Respecto a la realización de la Fiesta Provincial de la Flor, desde la entidad explicaron que se irán evaluando las distintas flexibilizaciones, la situación epidemiológica de la provincia y la postura de las instituciones sociales que forman parte de la Asociación Promotora.El objetivo es mantener la fecha de octubre y pensar en el turismo provincial para que los expositores de la provincia puedan estar como todos los años. Indicaron también que se podría llegar a sumar un paseo de cerveza artesanal para todos los productores que quieran participar.Alrededor de 30 instituciones locales entre escuelas, clubes deportivos, bomberos voluntarios, floricultores, orquideófilos y más participan de las fiestas que se realizan en el parque Juan Vortisch, permitiendo un importante movimiento económico en el sector turístico.Por otra parte, el intendente de Montecarlo, Jorge Lovato, anunció ayer por la mañana que el municipio brindará ayuda económica y de mano de obra a los emprendimientos turísticos locales que están siendo afectados por la cuarentena, teniendo en cuenta que tienen cerradas sus puertas hace cuatro meses, lo que significa que no tuvieron ingresos para cubrir los gastos.Además comentó que ya saldaron las deudas que tenía el Aquarium de la ciudad y su propietaria evalúa cómo continuar trabajando.“Estamos muy preocupados por nuestros atractivos turísticos. En Montecarlo tenemos el Laberinto Vegetal más grande de Sudamérica, también el Zoo-Bal-Park, una reserva ecológica, donde se rehabilitan animales y se devuelven a su hábitat natural”, dijo el jefe comunal.El alcalde remarcó que “si bien esta semana probablemente se habiliten los ingresos a los emprendimientos turísticos, ninguno de ellos podría comenzar por las deudas que tienen generadas por esta pandemia. Por eso desde el municipio vamos a hacer un gran esfuerzo y vamos a poner a disposición los recursos para solventar las deudas y acompañar con nuestra estructura el inicio y apertura de otros atractivos”.Además durante esta semana se trabajará en los protocolos para habilitar el acceso a los emprendimientos turísticos. Si bien el fin de semana se habilitó el turismo local en parques provinciales y municipales, en el caso de Montecarlo todavía no se habilitó el Parque Vortisch porque es un espacio privado.