Anuncian suba salarial para toda la administración pública - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020

El gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad anunció ayer un aumento del 14% en el salario de los empleados activos de la administración pública a partir de septiembre y calculado a partir de los haberes de agosto. Precisó que el acumulado de incremento será del 37%, que ningún trabajador activo cobrará menos de 30.000 pesos de salario neto (de bolsillo), y que la decisión incluirá tanto al sector pasivo como a los docentes, que se suman al acuerdo firmado con los gremios con personería jurídica.Por otra parte, especificó que los trabajadores tendrán un incremento de 1.350 pesos para los salarios básicos de hasta 37.213 pesos, de 900 pesos para los de hasta 45.000 pesos, y hasta los 73.000 pesos será de 675 pesos el alza. También, que la suba salarial alcanzará a los pasivos del IPS.El mandatario realizó el anuncio económico por videoconferencia, en la que destacó el esfuerzo realizado ante el difícil escenario que suscitó la pandemia por el Covid-19 en la provincia, el país y el mundo, al considerar el impacto recesivo que atraviesan todos los sectores.“Mantener la economía en estos tiempos requiere de políticas firmes, de que cada día pasemos obstáculos, que están entre la vida y la muerte. La provincia mantuvo el estatus epidemiológico frente a otros países, rodeado por millones de enfermos por Covid-19. El esfuerzo lo venimos haciendo en un contexto de paz, respeto y diálogo”, recalcó.“Por eso, esto es un esfuerzo de los misioneros para honrar a los trabajadores públicos. Está en la voluntad de este gobernador hacer cumplir con ello”, aseveró Herrera Ahuad, para luego anunciar un incremento del 14% para los activos y pasivos del sector público, calculado a partir de los sueldos de agosto.Más adelante, destacó el esfuerzo que implica para los trabajadores. “Pedimos que nos acompañen, que está la voluntad de la reconstrucción salarial de los trabajadores y la haremos con tranquilidad y paz. En esta ruta llevamos adelante con los 1,2 millones de misioneros que unidos tenemos que superar este momento, que es el más difícil para la humanidad. Unidos para contrarrestar una pandemia que arrasó al mundo”, puntualizó.Luego, apeló a la solidaridad, al decir que “son tiempos donde la discusión es difícil. Si alguien me pide algo, se descuida a otros. Y son tiempos para ser solidarios”.Previo al anuncio del incremento, el gobernador recordó la difícil coyuntura que suscitó la pandemia en todo el mundo.“Nadie es ajeno a que estamos ante uno de los impactos recesivos más importantes de la última parte de la historia, con caída de la actividad económica, en la que el país y la provincia no están ajenas. En medio de este contexto, cumpliendo nueve meses como gobernador, hicimos un gran esfuerzo y tomé la enorme responsabilidad, que significa cuidar la salud de todos los misioneros y de mantener la economía de la provincia”, subrayó.“Ese esfuerzo lo hacemos en una construcción de tranquilidad, paz, diálogo y respeto. Siempre van a encontrar en este gobernador el respeto y el reconocimiento a los reclamos legítimos. Ante estos reclamos, no miramos al costado, buscamos resolverlos”, precisó.A partir de allí, repasó las ayudas encaradas desde el gobierno provincial que se dieron a sectores de la administración pública, como así también al sector privado, para paliar la recesión que causó la pandemia.Agregó: “Así como el Estado salió al rescate del sector privado, para que puedan mantenerse los puestos laborales de cientos de misioneros, con los créditos y subsidios que dio Misiones, sin descuidar las finanzas públicas, sin tomar deuda, garantizando el pago de los haberes y de los salarios de la administración pública activa y pasiva, como lo venimos haciendo hace 16 años, antes de terminar el mes. Nuestro compromiso es mantener las cuentas públicas en orden para construir una provincia desde una mirada integral para todos”.En otro punto, se refirió sobre el sector docente y de Salud Pública. “A los docentes hemos convocado a diferentes mesa de trabajo y siempre hemos dado una oportunidad de resolver el problema superando los números, nunca nos quedamos estancados. Siempre fuimos dando más de lo que podemos, tratando de que no vaya en detrimento de otros cuando debemos explicar nuestras responsabilidades”.En el caso de Salud, destacó que la semana pasada se logró un incremento, “que hace a la realidad actual, para quienes nos cuidan”.“Mi compromiso intacto es el de llevar adelante la igualdad para todos. Espero que este esfuerzo que hacemos todos contribuya a la paz social y a la solidaridad”, finalizó la conferencia el mandatario provincial.