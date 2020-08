Anuncian cierre de hogar y buscan reubicar a nueve niños - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020 | 07:00hs.

En cifras 236 Son los niños, niñas y adolescentes que viven actualmente en 22 hogares que existen en la provincia de Misiones.

El hogar de varones Antonio Sepp está atravesando una serie de complicaciones que se encaminan en la disolución definitiva de la institución. Tal es así que por estas horas trabajan a contrarreloj para la reubicación en otras instituciones de los nueve niños y adolescentes que allí residen. Así lo pudo confirmar El Territorio en base a diferentes consultas periodísticas.La residencia Antonio Sepp es privada, sin fines de lucro y de amplia y reconocida trayectoria en la región. Emplazado en Parada Leis (a unos 30 kilómetros de Posadas), funciona desde 1984 albergando a niños judicializados que sufrieron abandono, abuso o violencia.Como se trata de una ONG privada no depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia o de algún otro ente gubernamental; no obstante, desde esa cartera indicaron que la asociación civil que maneja el hogar les solicitó asistencia, mediante una nota, para reubicar a los niños que viven en la residencia de acogida.También la Justicia pidió a Desarrollo Social colaboración para reubicarlos por lo que el equipo de profesionales de la cartera asistencial trabaja para atender esta situación y encontrar la mejor alternativa para los niños resguardando su integridad física y emocional.Es un proceso que tiene sus vericuetos puesto que es prioridad analizar en particular cada caso de los niños y adolescentes.Por su parte, desde la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes señalaron que recibieron a un miembro de la asociación, quien les manifestó una serie de preocupaciones y que de concretarse el cierre del hogar “nos ocuparemos de solicitar la intervención del órgano de aplicación y los juzgados correspondientes”.El hogar, que da cobijo a varones hasta los 18 años, les brinda además escolaridad, talleres de oficios, labores en huerta, granja, panadería y actividades recreativas.Desde 1999 la institución cuenta con el padrinazgo del Colegio Roque González, que es el que organiza año tras año una bicicleteada solidaria para recaudar donaciones que van destinadas a ese centro.Enfrentarse a un cierre es algo por lo que pasaron varios, algunos por deudas acumuladas y otros por diferentes irregularidades que fueron descubriéndose a lo largo del tiempo; por esta última causa, por ejemplo, entre 2015 y 2016 se cerraron cinco hogares.En la actualidad la provincia de Misiones cuenta con 22 hogares en su territorio en los que se reparten 236 niños, niñas y adolescentes.