Anularon juicio abreviado a los imputados del asalto a los Krohn

Pedido de auxilio



El Territorio accedió a una copia de la denuncia radicada por Jorge Krohn, quien remarcó que el policía sospechado estaría al tanto de las investigaciones que realizó para determinar su identidad, conoce dónde vive y sus movimientos diarios.

“Esta circunstancia muy preocupante hace que tanto yo como mi familia pidamos auxilio a la Justicia, que deberá actuar de manera inmediata, ya que el mencionado sujeto conoce de mis averiguaciones y conozco sobre su peligrosidad”, subrayó.

Mencionó que el día en que se cruzó fortuitamente con el individuo en casa de un vecino, “inmediatamente lo reconocí como uno de los autores del hecho del que fuimos víctimas, quien al verme se sorprendió y enseguida se fue del lugar, resultando ser uno de los coautores del robo y el que presentaba su rostro con betún”.

“Ante ello comencé a requerir sobre los datos del mismo y resulta ser una persona de nombre Gastón B. y que el mismo sería personal policial (…) Son los datos que he podido conseguir por parte de las personas que estaban en el lugar el día que lo ubiqué, pero para dejar en claro de quien me refiero, adjunto a la presente una fotografía extraída de la página de Facebook que identifica a dicha persona”, detalló Krohn en la denuncia.

Asimismo, remarcó que “el motivo de la presente es que esta persona, que no fue identificada oportunamente en la instrucción y continúa en libertad, conoce perfectamente a mí y a mi familia, quienes soportamos los más bajos tratos de parte de estos sujetos, siendo que los mismos ingresaron a mi vivienda con armas de fuego y cuchillos, y luego de amenazarnos procedieron a torturarnos, tanto a mi madre como a mi hermano y a mí”.