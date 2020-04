Antonella día 16 de aislamiento: Se estira la espera por seguridad

Lunes 6 de abril de 2020 | 09:46hs.

Por Damián Cunale dcunale@elterritorio.com.ar

El sábado pasado se cumplieron los 14 días de aislamiento obligatorio que debía cumplir Antonella Oliver, desde su llegada a San Javier desde los Estados Unidos, donde había estado cuatro meses en un programa de intercambio. Pero la responsabilidad social pudo más que las ganas de abrazar a sus padres y, a pesar de que estaría en condiciones de dejar el aislamiento, decidió prolongar la espera.





Es que desde hace días la familia Olivera busca la manera de que se le realice a Antonella el test de coronavirus, para estar seguros de que no tiene la enfermedad. Si bien la joven de San Javier no presentó ninguno de los síntomas en todos estos días que estuvo aislada en el quincho de la casa familiar, el hecho de que haya habido casos de enfermedad sin síntomas es lo que los preocupa, y por ello, junto a un médico cercano decidieron prolongar la espera.





Según explicaron a la familia Olivera, por el momento los test están destinados únicamente a las personas que tienen algún síntoma de la enfermedad, ya sea fiebre, dolor de garganta, tos seca o alguna de las otras señales que da el cuerpo ante la presencia del virus. Como Antonella no presentó ninguno de estos síntomas, en ninguno de los controles que le realizaron los profesionales de Salud Pública en cada visita, ni en los controles que ella misma mantenía a diario, entonces no se considera necesaria la realización del tes.











“Si bien el sábado terminó el período de aislamiento, y yo no tuve ningún síntoma, decidimos con el médico y mi familia prolongar el aislamiento hasta que consigamos que me realicen el tes porque queremos estar seguros. Hay casos de gente que tiene la enfermedad de forma asintomática, y por eso quiero estar segura para no salir y correr el riesgo de contagiar a mi familia”, explica Antonella que sigue tan tranquila como el primer día en que arribó de regreso a su localidad.Ante esto, a Antonella no le quedó otra que prolongar el aislamiento, y estirar la llegada de ese abrazo familiar que desde hace 16 días espera.Mientras tanto, la espera sigue en el quincho de la familia olivera, entre tablas y ruedas, teclados y computadores, DVD y películas, que son los elementos con los que desde el primer día se ayuda par pasar el rato.