Antonela Rocuzzo y los tatuajes que luce en honor a su familia

Sábado 11 de enero de 2020

Antonela Roccuzzo ha empezado a estar más activa en su cuenta oficial de Instagram en los últimos meses, a pesar de cosechar un perfil bajo desde hace años. Ella suele compartir con sus 12 millones de seguidores imágenes y videos sobre su vida familiar, sus looks y los viajes que realiza, entre otras cosas.

Ahora, la rosarina publicó una tierna imagen mostrando los tatuajes que se hizo en las manos para homenajear a sus tres pequeños hijos, Thiago, Mateo y Ciro, fruto de su relación con Lionel Messi, jugador del Barcelona y de la selección nacional. “Ellos siempre conmigo”, escribió Antonella, orgullosa en su red social.

En su cuerpo, Antonela tiene otros diseños que tienen un importante valor sentimental. Por ejemplo, en la parte superior de uno de sus antebrazos tiene el dibujo de una corona de reina. Mientras que su esposo se tatuó una corona de rey en uno de sus antebrazos. Además, se realizó una mariposa en el reverso de una de sus muñecas.

Lio también es un fanático de los tatuajes y tiene gran parte de su cuerpo cubierto con diferentes diseños. En uno de sus brazos tiene una manga con flores, un reloj gigante, un rosario y la cara de Cristo. También tiene las fechas de los nacimientos de sus hijos y su pareja, así como del día de su boda en uno de sus dedos. Además, tiene las manos de Thiago en una de sus pantorrillas. Uno de los tatuajes más grandes es el que cubre gran parte de su pierna izquierda.

El bajo perfil que siempre mantuvo la esposa del astro del fútbol mundial ha cambiado. Recientemente, Rocuzzo fue noticia por la filtración de un mensaje que le envió a un usuario, enojada porque se había burlado de su hijo menor.

Todo comenzó cuando en la red social se especuló sobre la existencia de Ciro, el hijo menor de la pareja. Esta disparatada teoría, que se basa en la ausencia del niño en las presentaciones públicas del futbolista del Barcelona y su esposa (como en la entrega del último Balón de Oro, a principios de diciembre), habría enojado mucho a Antonela. Y en las últimas horas, un hombre publicó en su cuenta de Twitter (con el usuario @ramasalas_) una captura de un supuesto mensaje suyo, que habría recibido el pasado 2 de julio.

“La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás creés que sos gracioso o pensás que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada -comienza el mensaje de Roccuzzo, que rápidamente se viralizó en las redes-. Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de un año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío”, agregó.

En tanto, en una publicación de hace dos días, la bella Antonella mostró a Ciro abrazando a su mascota gigante. Su nombre es Hulk, como el superhéroe, y se trata de un dogo de burdeos, una raza que se destaca por su enorme cuerpo, su fuerza y potencia. En la imagen que compartió Antonella, el tamaño del perro resalta aún más porque aparece al lado de Ciro, el más pequeño de la familia. También, sus seguidores elogiaron la ternura entre la mascota y Ciro.