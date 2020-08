Ante rebrotes, la UE pidió evitar el cierre de fronteras

Martes 18 de agosto de 2020

La Comisión Europea mostró preocupación por las nuevas restricciones de viaje que aplicaron varios gobiernos europeos. Para evitar esas decisiones que, aseguró, causan “disrupciones” que deben evitarse en la medida de lo posible, llamó a aplicar medidas como cuarentenas y pruebas obligatorias a los viajeros.En una carta fechada el pasado 7 de agosto, la comisión, organismo que conforma la Unión Europea (UE) recordó a los embajadores de los estados miembros del bloque que, “dadas las experiencias al principio de la pandemia”, la coordinación en este área “es crucial para asegurar claridad y predictibilidad” para ciudadanos y empresas.“La situación es ahora volátil, con algunos estados miembros experimentando cifras a la baja y otros, desafortunadamente, viendo un aumento en los casos. Hemos visto que algunos estados miembros decidieron mantener o reintroducir ciertas restricciones a los movimientos transfronterizos, a veces de forma bastante descoordinada”, indica un párrafo de la misiva.Entre los ejemplos que tuvieron lugar en los últimos días se cuentan una recomendación por parte de Alemania de no viajar a España (salvo las Islas Canarias); y otra de Holanda con diez regiones europeas, entre ellas Madrid, París y Bruselas.España sobresale entre las advertencias debido a un fuerte aumento en la cantidad de casos positivos de coronavirus detectados en los últimos días. Ayer, el gobierno reportó un aumento de 16.269 casos confirmados de coronavirus desde el viernes y 29 fallecidos.El salto, que suele ser considerablemente más alto los lunes por la acumulación durante el fin de semana, es casi el doble que el aumento reportado hace una semana, cuando se registraron otros 8.618 positivos, aunque buena parte de las cifras corresponde a pruebas de varios días atrás.Ante esta situación, las autoridades decidieron restringir las actividades nocturnas, dictando el cierre de bares y discotecas. Además, prohibió fumar en la calle cuando no se pueda garantizar una distancia de seguridad de 2 metros, una medida que ya habían tomando algunas comunidades autónomas, y aconsejó evitar las reuniones de más de 10 personas.La curva de casos también volvió a tornarse ascendente en Francia. El pasado domingo, el país galo volvió a superar los 3.000 contagios en un día, cifra que no se registraba desde mayo y confirma la tendencia que comenzó a principios de semana.La Comisión Europea, entonces, insistió en que los cierres en las fronteras y las restricciones a los viajes causan “disrupciones” que deben “evitarse lo más posible”.“Aunque tenemos que asegurar que la Unión Europea está preparada para posibles rebrotes de casos de Covid-19, debemos al mismo tiempo evitar una segunda ola de acciones descoordinadas”, remarcó la carta, firmada por las directoras generales de justicia e interior en el ejecutivo comunitario.La misiva pide “evitar” restricciones y controles “ineficaces” e insta en su lugar a plantear medidas “proporcionadas, coordinadas y con objetivos”, que se basen en la evidencia científica.“Las restricciones sólo deberían imponerse en circunstancias excepcionales”, apunta.