Ante nuevos casos, Corrientes da marcha atrás con aperturas - El Territorio Misiones

Miércoles 2 de septiembre de 2020

En un minucioso análisis, Barrionuevo consideró que "las jurisdicciones que se encuentran en situación más crítica por una serie de indicadores son Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, Jujuy y Río Negro, en Salta están creciendo mucho los casos y la otra que registra dificultades es Mendoza porque tiene pocas camas de cuidados intensivos por habitantes”.





Gobernador de Entre Ríos dio positivo El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dio positivo en el test de coronavirus al que fue sometido y permanece aislado en buen estado de salud. "Estoy muy bien, me encuentro asintomático, cumpliendo el aislamiento y atento a las indicaciones médicas", dijo el mandatario en un comunicado. El viernes pasado, Bordet participó en el Puerto General San Martín, en Santa Fe, del acto de lanzamiento del Acuerdo Federal de Hidrovía. Allí estuvieron el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, entre otros. Luego el mandatario misionero viajó a Buenos Aires para reunirse con el presidente. De regreso a Misiones Herrera Ahuad se hisopó y dio negativo al testeo de Covid-19, según confirmaron desde el gobierno.

La capital correntina entró en una especie de parálisis de actividades desde ayer y se mantendrá así al menos hasta el 7 de septiembre próximo.La resolución se tomó luego del aumento de casos de Covid-19 y ante el riesgo de la circulación comunitaria en zonas urbanas. La determinación coincide con la resuelta días atás por las ciudades rionegrinas de Allen, General Roca y Cipolletti.En ese sentido, ayer al mediodía el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció el cese de actividades en la administración pública y comercios y pidió a la ciudadanía que permanezcan en sus hogares, salvo para proveerse de lo esencial.“Corrientes capital tiene hoy 83 casos activos, que realmente es mucho. Sabemos que pueden haber más casos activos derivados y puede estar, en este mismo momento, surgiendo un foco”, precisó a la vez que sostuvo “hoy tenemos la trazabilidad pero si seguimos con este nivel de contagios, podemos llegar a perderla. Vamos a tomar medidas hasta el día lunes. Pedimos a los capitalinos que tengan paciencia”.Además se suspendieron reuniones familiares, sociales y cultos religiosos. Los comercios podrán atender en horario corrido y sólo hasta las 17. Para los bares se resolvió que sólo podrán atender con mesas al aire libre. Los gimnasios permanecerán cerrados y quedan suspendidos los permisos de egresos para el turismo interno y se limitarán los ingresos a la ciudad de Corrientes.“Tomamos medidas donde nos permitan realmente parar la pelota. Durante la mayor parte de la pandemia hemos recuperado la movilidad de todas las actividades. Fuimos habilitando de a poco y hoy pedimos parar”, señaló el mandatario correntino.En este sentido dijo “vamos a tener un asueto para la Administración Pública, que no vengan a sus puestos de trabajo salvo los ministerios esenciales. A los empleados públicos les pido que permanezcan en sus casas hasta el lunes”, requirió.“Salvo para comprar provisiones o medicamentos, debemos quedarnos quietos y esto nos va a permitir menor movilidad", precisó.En tal sentido la Justicia provincial y federal con asiento en la ciudad resolvieron suspensiones y restricciones de plazos para acoplarse a la medida del Ejecutivo. Similar medida tomó el Poder Legislativo.“Pedimos a los capitalinos que no haya reuniones sociales, que no haya reuniones familiares. Que nos detengamos, que paremos. Quedémonos con la familia conviviente”, indicó.“No nos gusta tomar estas medidas pero necesitamos bajar el número de contagios”, remarcó y agregó “nunca quise tomar estas medidas pero es importante para nuestro sistema de salud, que es grande pero que en los últimos dos días hemos hecho en Capital 1.800 testeos. Eso implica dar tiempo de que se acomode mejor nuestro equipo de salud que hace un trabajo enorme, también nuestro Laboratorio Central que viene haciendo un trabajo muy grande. Vamos a pedir a la Policía que controle y no se enojen por el control del uso de barbijo en la vía pública”, dijo Valdés.Hasta ayer Corrientes había notificado 375 casos de coronavirus, de este total hay 119 activos y dos muertes.Por otra parte, el Ministerio de Salud de Misiones informó sobre los requisitos a cumplir por pacientes no residentes en la provincia que se atienden en hospitales o sanatorios misioneros. La mayoría de estos llega desde localidades correntinas vecinas como San Carlos, Virasoro o Ituzaingó.“Es esencial que para solicitar y confirmar turnos de atención las personas que no residen en el territorio provincial deban cumplimentar los siguientes requisitos según el caso que corresponda: Para el caso de personas con tratamiento oncológico u otras enfermedades con tratamiento crónico tendrán que comunicar que no residen en Misiones, presentar un certificado del tratamiento correspondiente, constancia del turno y DNI”, explicaron.Además se les pedirá un test de Covid-19 con PCR negativo en la primera consulta con hisopado realizado en las últimas 48 horas.Cumplido el ciclo de 15 días se deberá presentar constancia de nueva evaluación por PCR. En caso de tratamientos requieren la concurrencia periódica del paciente, se estableció que los establecimientos prestadores se harán cargo del aislamiento del paciente en caso de que no se cumpla el plazo de validez de la PCR.Igual requerimiento corre para las personas que tienen derivación médica o turnos programados en Misiones.Por otra parte, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzoti reflejó ayer que hay “tensión en el sistema de salud de las provincias de Jujuy y Mendoza, en el departamento de General Roca (Río Negro), y en áreas de las provincias de Salta y La Rioja”.Vizzotti también alertó que en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) “tenemos un porcentaje de ocupación alta que al sostenerse tanto en el tiempo también genera una tensión en el trabajo que está realizando todo el personal, especialmente en el área de terapia intensiva”.Según el contador de Corrientes, Martín Barrionuevo, que desde que comenzó la pandemia trabaja en el análisis de datos, la media nacional de 9.553 casos diarios comparada con la media de siete días para atrás representa un aumento de 29%.