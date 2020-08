Ante la falta de trabajo, confeccionan bolsas ecológicas - El Territorio Misiones

Lunes 31 de agosto de 2020

Ante la falta de fuentes laborales, sumada a la dificultad de conseguir empleo debido a la edad, un grupo de mujeres de Candelaria optó por buscar una salida para cada una de ellas unidas por un objetivo en común.Las ideas eran muchas, pero optaron por la confección de bolsas ecológicas con material biodegradable, bajo la firme convicción de que las bolsas plásticas se irán erradicando.Al no contar con un lugar físico, Gladis Heck (52) puso a disposición un espacio de su casa, donde montaron la sala de confección.En total son cinco mujeres y un hombre. Además de Gladis, el grupo está conformado por Camila Lorenzo (32), Ana López (54), Ema Hohle (52), Miriam López (47) y el benjamín del grupo y único varón, Federico Diaz (21), quien maneja la contabilidad.Gladis recibió a El Territorio en su casa del barrio Santa Cecilia, donde cada tarde a partir de las 15 se juntan a trabajar y confeccionan no sólo bolsas ecológicas para comercios e instituciones, sino también banderas, barbijos, delantales y cofias.“Tengo 52 años y toda mi vida trabajé en el City Hotel, cuando cerró me quedé con una mano atrás y otra adelante y con los años encima, motivo por el cual es muy difícil conseguir trabajo. Así que limpio casas de familia para salir adelante y ahora este emprendimiento me hace sentir con esperanzas de que puedo seguir trabajando y obtener un ingreso más”, expresó Gladis.Y continuó: “La edad es una traba que lamentablemente existe a la hora de conseguir trabajo por mayor capacitación que se tenga y no sólo para las mujeres, sino también para los hombres, así que hay que buscar salida por medio propio”.Por su parte, Camila Lorenzo contó que semanalmente realizan unas 800 bolsas de varios modelos de acuerdo al requerimiento del cliente.“Incluso se hacen diseños personalizados, como lo son para una fundación de Santa Ana, entre otras instituciones y comercios”, dijo.El Territorio dialogó además con Daniel Di Pietro, director de Cooperativas de Misiones, quien aseguró que “sin dudas se vislumbra un panorama muy alentador para estas emprendedoras y un horizonte positivo pospandemia”.En este sentido, comentó que en las próximas semanas el grupo de trabajo se convertirá en una cooperativa de trabajo bajo el nombre Bolsitas Ecológicas Candelaria, por impulso de la ministra de Trabajo de la provincia, Silvana Andrea Giménez.“La importancia de la cooperativa es que las damas podrán facturar a sus clientes, obtener créditos para mejorar el proyecto y muchas otras cosas que las beneficiarán. He visitado el lugar y da gusto ver como están trabajando a pulmón cada día”, sostuvo Di Pietro.Mientras tanto, las mujeres se reúnen por las tardes con la esperanza de que cada trabajo que realizan abra camino al progreso del emprendimiento que con mucho esfuerzo llevan adelante, siempre con ingenio y alegría y pese a la escasez de recursos.