Ante buen balance, este fin de semana se repetirá la prueba piloto turística

Martes 28 de julio de 2020

Iguazú, lo más buscado en el Hot Sale Aunque todavía no está confirmado cuándo podrán volver los vuelos de cabotaje ni tampoco cuándo Misiones permitirá el ingreso de ciudadanos de otros distritos a su territorio, el destino Iguazú es el más elegido por quienes decidieron comprar pasajes a bajo costo durante el evento de comercio electrónico Hot Sale, que comenzó ayer y seguirá hasta mañana. Los pasajes aéreos lideran el ranking de ventas dentro de la categoría turismo, con un ticket promedio de 45.000 pesos según indican desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), que organiza el evento de descuentos.



En diferentes agencias de viajes indicaron que el tráfico y las búsquedas superan con creces las expectativas del sector, aunque el cierre de las operaciones está por debajo de lo inicialmente previsto. En el caso de Aerolíneas Argentinas, indicaron que “el 90% de las ventas es para los destinos domésticos” y que en lo que va de la jornada “ya igualamos la cantidad de transacciones concretada el primer día de la edición 2019”. En esta empresa los destinos más solicitados son Iguazú, El Calafate, Bariloche, Córdoba y Mendoza.



En lo que respecta a destinos internacionales, desde Avantrip indicaron que “el ticket promedio en baja es compensado por una mayor cantidad de operaciones”, y precisaron que, a nivel internacional, “Miami es el destino más buscado”, aunque con un bajo nivel de concreción de ventas.



Con ofertas agresivas, las aerolíneas y las agencias lanzaron promociones que alcanzan hasta un 50% de descuento, financiación en 12 cuotas sin interés y flexibilidad para cambios sin penalidad para cuando se termine la cuarentena y se pueda volver a viajar. En total, participan 34 empresas de las más importantes del sector.

Los moteles reabrieron sus puertas en Posadas

Un total de 4.000 personas gestionaron su pasaporte digital para movilizarse durante el primer fin de semana de prueba piloto del turismo interno que se habilitó este viernes, sábado y domingo.En tanto, los parques provinciales y conjuntos jesuíticos recibieron a unos mil visitantes en total.También fueron alrededor de mil personas las que pernoctaron en alojamientos habilitados.“Esta cifra, que representa aún un bajo porcentaje de las plazas, permite ver que los misioneros tomaron con calma la posibilidad de estar fuera de sus lugares de residencia, hecho que colabora en poder, poco a poco, comenzar a salir a disfrutar de la provincia”, informaron desde el Ministerio de Turismo.En ese marco, desde la cartera prevén que de mantenerse estable la situación epidemiológica este fin de semana se volverá a repetir la prueba piloto en toda la provincia.“Muchos hicieron full day, es decir, salieron sábado temprano en la mañana y volvieron por la noche. Turismo para el día”, manifestó José María Arrúa en declaraciones a Radioactiva 100.7“Vimos algo interesante que fue el cumplimiento de los protocolos, no tuvimos ningún inconveniente en hacerlos cumplir”, agregó.En esa línea, el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana y el Parque Iguazú fueron los dos destinos más visitados, en este último por ahora sólo se permite la concurrencia de locales a las Cataratas. En tercer lugar se posicionó el Salto Encantado.“La estimación de dinero todavía no la hicimos, estamos viendo cómo trabajaron los hoteles que es lo que más nos interesa al igual que poner en práctica todo el protocolo. Pero sí puedo adelantar que la zona Sur es la que tuvo mayor ocupación en los alojamientos de turismo rural o lodge de selva, esos espacios tuvieron el nivel más importante de alojamiento”, comentó Arrúa, al tiempo que señaló que desde ayer los hoteles posadeños están operando.En términos generales sostuvo que esta prueba piloto “sirvió para focalizar la actividad y ver cómo fue el movimiento de las personas. En principio estamos autorizados para repetir este fin de semana la prueba de turismo interno así que si no hay ningún evento epidemiológico importante vamos a continuar con esta modalidad el fin de semana venidero”.De lunes a viernes las plazas hoteleras están abiertas para alojar al personal exceptuado y desde el viernes y hasta el domingo se volverán a habilitar para el turismo interno.En la página web del Ministerio de Turismo está disponible el listado actualizado de los hoteles de cada localidad que están habilitados para operar bajo protocolos sanitarios y medidas de seguridad con reserva previa.Se espera que para este fin de semana se sumen nuevos establecimientos, como así también más atractivos municipales y privados reabran sus puertas para recibir a visitantes de toda la provincia.“La reactivación del turismo será lenta, gradual y focalizada. El hecho de que la gente no salga masivamente después de cuatro meses de restricciones habla positivamente del comportamiento social del que tomó conciencia la ciudadanía misionera”, destacaron.Desde ayer los moteles de la capital misionera están habilitados para volver a operar las 24 horas del día bajo estrictas medidas de bioseguridad después de permanecer 130 días sin actividad comercial.La novedad fue muy bien recibida en el sector, que esperaba con ansias poder reabrir.En ese sentido, Waldemar Madelaire, propietario del Motel Park, se mostró muy alegre por poder volver a trabajar. “Tener el negocio cerrado daba mucha tristeza, fue desolador. Para nosotros poder abrir es una alegría tremenda”, dijo en diálogo con Radioactiva 100.7.El empresario contó que pese a tener las puertas cerradas estos meses “el teléfono no paró de sonar”.“Entendemos que mucha gente vive con su familia y no tiene lugares para tener intimidad. No es sólo alguien que sale del boliche y quiere venir, sino que hay parejas estables o matrimonios que como viven con los suegros o los chicos y no tienen esa privacidad”, resaltó en la entrevista.Sobre cómo son los protocolos de ahora en más, señaló: “Es muy parecido a lo que siempre fue un motel. No hay área común de ningún tipo, la mucama entra por una habitación diferente al cliente, ni siquiera tocan el mismo picaporte; cuando se va el cliente se desinfecta todo, la conserjería y el cliente tienen contacto telefónico y el pago es a través de una puerta y dentro de cada habitación tenemos alfombra sanitizante, alcohol en gel, dispenser de jabón líquido y jabón sólido”.Y finalizó: “Las habitaciones son para dos personas y vamos a respetar eso porque no queremos que nos cierren las puertas de nuevo”.