Anses permitirá cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia a través de billeteras electrónicas

Sábado 4 de abril de 2020 | 08:20hs.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sumará a las billeteras electrónicas como opción de cobro para los que reciban el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).Así, los más de once millones de anotados para recibir los $10.000 tendrán la posibilidad de elegir a una de las tres empresas que están en condiciones de realizarlo (porque ya tienen los desarrollos y los convenios con Anses).Esta medida apunta, principalmente, a los que no tienen una cuenta bancaria, pero también sirve para que menos gente circule durante la cuarentena obligatoria decretada por el coronavirus.Así se decidió luego de ver la multitud que salió a las calles este viernes, para cobrar la jubilación y las Asignaciones Universales por Hijo.Esta opción se dará desde la Anses cuando se consulte la forma de recibir el dinero. Los que finalmente resulten acreedores del beneficio deberán elegir entre poner los datos de una CBU (la clave de una cuenta bancaria) o una CVU (la clave virtual de las billetera electrónicas).Mercado Pago, PIM y Plus Pagos son las fintech que están habilitadas para recibir las transferencias, y crear una cuenta es muy fácil: solamente hay que bajarse una aplicación en el celular, seguir unos simples pasos (como completar datos personales y enviar una foto) y se crea en el acto.Con el dinero allí se pueden realizar cientos de actividades, como hacer transferencias, cargar la tarjeta SUBE, recargar el celular o pagar en 700.000 comercios con código QR.