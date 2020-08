Anses no cobrará intereses de cuotas de créditos suspendidas durante la pandemia - El Territorio Misiones

Martes 25 de agosto de 2020 | 09:40hs.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) envió este lunes al Congreso un proyecto de ley para perdonar los intereses que generó la suspensión desde enero del pago de las cuotas de los créditos a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y asignaciones familiares.Según cálculos del organismo, el alivio para las familias tomadoras de esos créditos equivale a unos $47.000 millones, ya que al momento de empezar a cobrar las cuotas, no se percibirán los intereses acumulados desde principios de año. La medida alcanzará a 5,6 millones de personas.Los primeros días de julio fue la última vez que la Anses prorrogó la suspensión del pago de las cuotas de todas las líneas otorgadas, por los meses de julio y agosto, “con motivo de la extensión del aislamiento social producto de la pandemia mundial”, explicó el organismo al argumentar su resolución.Del total de beneficiarios de la AUH, el 84,6% está endeudado con la Anses, superando 1,8 millones de personas con uno o más préstamos con el organismo, por $30.000 millones.En tanto que de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sólo el 31,63% tiene créditos, pero también representa más de 1,8 millones de personas, por un total de $126.000 millones pesos.En el caso de las Pensiones No Contributivas, los créditos otorgados ascienden a $35.000 millones, y para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), a $12.000 millones.En la comunicación oficial sobre la decisión de enviar al Congreso este proyecto de ley, la Anses que encabeza Fernanda Raverta cuestionó que “durante el gobierno anterior se reemplazó a la Tarjeta ARGENTA por préstamos acreditados por transferencia bancaria”, tarjeta que se creó porque “no se pensaba a la ANSES sólo como un órgano de préstamo si no que asumía el rol de promover la inclusión financiera responsable y contribuir al desarrollo del mercado interno”.