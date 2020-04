Anses informó el calendario de consultas para cobrar el bono de 10 mil pesos

Sábado 11 de abril de 2020 | 09:00hs.

"El orden de ingreso será el siguiente: sábado 11, los titulares de DNI terminados en 0 y 1; domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3; el lunes 13, los DNI terminados en 4 y 5; el martes 14, los DNI finalizados en 6 y 7 y el miércoles 15 deberán ingresar los titulares de los DNI terminados en 8 y 9", indicó Anses.



"En el caso de aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, Anses informa que podrán elegirlos a partir del jueves 16 entrando también en la página Web y siguiendo una serie de instrucciones que se darán a conocer esta semana", continuó el ente que dirige Alejandro Vanoli. "A comienzos de la próxima semana se precisará la fecha de cierre para este trámite", agregó.



Quienes no puedan inscribir un número de CBU en el calendario dispuesto, tendrán otra ventana para hacerlo a partir del jueves 16.



En los próximos días, el ente previsional informará el cronograma de pago del bono de $10.000.



Revisión

La Anses recibió más de 11,5 millones de inscripciones al ingreso extraordinario. El Gobierno estimaba otorgar 3,6 millones de IFE, de los cuales 2,4 millones ya comenzaron a pagarse de manera automática a titulares de AUH.





Por eso, la cifra se ampliará, incluso con la depuración de la base de datos: se anotaron distintos miembros de la misma familia y personas que, al percibir otros ingresos, estaban excluidos del IFE. Fuentes oficiales manejaban, la semana pasada, que el ingreso podría llegar a 5 millones de familias.



El ente previsional informó que, "terminado el pago del IFE a los solicitantes ya aprobados", la Anses abrirá una instancia de revisión para que reclamen quienes hayan sido rechazados. Tendrán en cuenta "cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de esas personas" y "falta de datos".



La persona, recordó Anses, puede solicitar el bono de $10.000 siempre que ella o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes un trabajo en relación de dependencia, o sea monotributista de categoría C o superior; o esté inscripto en el régimen de autónomos; o perciba una prestación por desempleo; o jubilacione,s pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). También fueron excluidos los titulares de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH o Embarazo.

