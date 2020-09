Aniversario y pedido de justicia para Anastacia - El Territorio Misiones

Viernes 11 de septiembre de 2020

Hoy se cumple un año de la trágica muerte de Anastacia Ramírez (16). La adolescente de San Javier había viajado con su padre a la ciudad de Posadas y al regreso, en el baño de una estación de servicio de Leandro N.Alem, se quitó la vida con un arma que el hombre siempre tenía en la gaveta del vehículo.Pese a que llegó a ser trasladada al hospital local, su cuerpo no aguantó y poco después se conoció su fallecimiento.Las versiones sobre el fatal hecho fueron muchas, pero la que más sigue pesando en la familia es que la adolescente era abusada por el propio padre, quien resultó sospechoso de violación. Fue la autopsia la que reveló signos de abuso sexual y entonces se procedió a su detención.Sin embargo, las autoridades del Juzgado de Instrucción Cinco, a cargo de la jueza Raquel Zuetta, decidieron su liberación y el hombre, un ex prefecturiano, sigue el proceso fuera de las rejas.Fátima Candia, hermana de Anastacia, en diálogo con El Territorio y contó que “este período que transcurrió está lleno de dolor, impotencia y sed de justicia. Lo vivimos con la necesidad de que se haga justicia, de exigir que se haga justicia, porque realmente las pruebas están a la vista y la justicia no las quiere ver”.Aún no puede creer lo que le tocó vivir esa tarde noche, pero recuerda con detalles cómo ella y su familia se enteraron de lo ocurrido. “Aquel atardecer fue tremendo. Alguien tomó el teléfono celular de mi hermanita y mandó un WhatsApp a mi mamá diciendo que vaya urgente a Alem porque la nena había sufrido un accidente y que, si no creía, que llame a la Policía. Para ese entonces yo estaba en Concepción de la Sierra realizando las prácticas de docente”, describió.También contó cómo afrontan el proceso judicial con la convicción de que se hará justicia pero que eso les generó muchas deudas y cansancio. En ese marco, para hoy se organizó una manifestación en la plaza 25 de Mayo de San Javier. Fátima solicitó que los asistentes vayan con barbijos y mantengan la distancia social. También pedirán justicia por las víctimas de abuso y femicidios.