Aniversario 95 de El Territorio: El año que vivimos en peligro

Martes 2 de junio de 2020 | 11:18hs.

Por Gonzalo Peltzergpeltzer@elterritorio.com.ar

¿Cómo aparecerá el 2020 en la historia? Todavía estamos en la primera mitad de 2020, no tenemos ni idea de cómo terminará esto, pero ya todos decimos –sin pensarlo mucho– que el coronavirus cambiará nuestras vidas. Dicen que después de la peste nada será normal, con la normalidad que conocíamos en febrero de este año, por eso ya se ha acuñado el binomio nueva normalidad. Ya veremos, que si algo de bueno tiene el futuro es que es imposible predecirlo: quién nos iba a decir el 15 de marzo que el 31 íbamos a estar donde estuvimos y el 2 de junio donde estamos ahora...En cambio, sí nos quedará en la memoria el pasado que ahora es inmediato, estos meses intensos que vivimos en peligro, sofocados por la incertidumbre y con el vértigo de la historia desbocada.Justo ahora cumplimos 95 años... en plena cuarentena y quizá en lo más alto de la curva de contagios del Covid-19, en el mismísimo pico de la pandemia en la Argentina, que por suerte y gracias a Dios en nuestro país está siendo bastante leve si lo comparamos con lo que está ocurriendo con nuestros vecinos más próximos y sin mencionar a Europa y los Estados Unidos.Dicen las autoridades sanitarias que esto se debe a la conducta de los argentinos: sí, pero también a la previsión de las autoridades, que desde el principio tomaron medidas muy drásticas con respecto al aislamiento, que es el único modo de reducir los contagios en un país que no cuenta con los medios suficientes para afrontar un pico muy alto de enfermos graves (ningún país está del todo preparado para eso).Esta realidad nos impulsó a bucear en nuestro archivo para refrescarle algunos hitos de la historia de la salud en Misiones. Historia de la que El Territorio ha sido testigo y también protagonista.Hoy cumplimos 95 años desde la salida del primer ejemplar del diario, pero usted ya sabe que hace tiempo que El Territorio no es más un diario; es una empresa periodística de Misiones que tiene un diario y lo tiene desde 1925.