Aniston contó que pensó dejar todo - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020

En una entrevista con el podcast SmartLess, Jennifer Aniston reveló que en este último tiempo pensó muy seriamente en dejar la actuación. ¿El motivo? Se sintió incómoda con su vida tras haberle puesto punto final a una interpretación.“En los últimos dos años ha pasado por mi cabeza, algo que nunca había ocurrido antes. Fue después de un trabajo que terminé y que pensé: ‘guau, eso ha sido... me absorbió la vida. Y no sé si esto es lo que me interesa’”.Si bien se arrepintió ya tenía un plan “B”. ¿Qué profesión habría ejercido? “Diseño de interiores, probablemente. Me encanta. Es mi lugar feliz, es un lugar realmente feliz para mí”, reveló haciendo hincapié en que siente que hay vida más allá de la actuación.