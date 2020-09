Ángel Di María y Leandro Paredes se someterán a hisopados para saber si tienen Covid-19 - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020 | 12:00hs.

Los volantes argentinos del París Saint Germain (PSG) Ángel Di María y Leandro Paredes son sospechosos de coronavirus y por ello debieron interrumpir sus vacaciones en Ibiza y retornar a Francia para realizarse los controles pertinentes, según anticipó el lunes el diario deportivo local L’Equipe.La noticia fue confirmada por medio de la cuenta oficial de Twitter del equipo parisino, aunque en este caso no dieron a conocer los nombres de los futbolistas.“Dos jugadores del PSG son sospechosos de infección al COVID-19. Su estado de salud es bastante tranquilizador. Ya se han sometido al protocolo sanitario adaptado”, informó PSG, que no había tenido casos de coronavirus en su equipo profesional desde la reanudación de la competencia.Ambos jugadores fueron aislados y serán testeados el lunes para determinar sus estados, luego de compartir sus vacaciones en las paradisíacas playas de las Islas Baleares con su compatriota Mauro Icardi y su esposa Wanda Nara, el brasileño Neymar, el costarricense Keylor Navas y el español Ander Herrera.El protocolo de la liga francesa prevé la puesta en cuarentena y el test automático de “toda persona implicada en un partido que desarrolle síntomas”. A partir de cuatro casos confirmados en ocho días, los clubes no pueden organizar entrenamientos colectivos y se puede decidir el aplazamiento de un partido.En caso de finalmente estar contagiados, Di María y Leandro Paredes deberán quedar aislados hasta dar negativo. Esto podría hacer que se pierdan el debut del PSG en la Ligue 1, previsto para el 10 de septiembre ante Lens. Tres días después de este encuentro, París Saint Germain recibirá al Marsella.Icardi, el nuevo dueño de la camiseta número 9 del PSGEl delantero argentino Mauro Icardi usará la camiseta con el dorsal número “9″ en el París Saint Germain de Francia, la que dejó libre el uruguayo Edinson Cavani, según lo anunció el actual campeón de la Ligue 1 y subcampeón de la Champions League.El rosarino, de 27 años, se sumó a préstamo al PSG en la pasada temporada procedente del Inter de Italia y usaba la camiseta número 18, pero hace dos meses su pase fue adquirido en forma definitiva por el club francés en una suma cercana a los 70 millones de euros.Icardi jugó 34 partidos con la camiseta del PSG en los que anotó 20 goles y hasta marzo de este año alternaba la titularidad con el uruguayo Cavani, quien dejó el club. Ahora, el argentino intentará ganarse un lugar dentro del 11 inicial del equipo dirigido por el alemán Thomas Tuchel.