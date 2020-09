Ángel Di maría: “No sé por qué no estoy en la selección” - El Territorio Misiones

Sábado 26 de septiembre de 2020

Ángel Di María viene de consagrarse campeón con PSG y de jugar con el equipo de París la final de la Champions League en la que fue una de sus mejores temporadas como futbolista. Temporada que, sin embargo, se opacó al quedar marginado de la convocatoria de Lionel Scaloni para los primeros partidos de la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.Su ausencia generó una de las más grandes polémicas. Trascendidos hubo muchos, pero el de una supuesta falta de respeto por parte de Fideo a Scaloni fue desmentida por el jugador. Sin embargo, reconoció en declaraciones a Espn: “Si alguna vez puse una mala cara puede haber sido por la calentura de salir. Pero si no me convocan más por una cara, me parece ilógico”.“Uno trabaja para estar en la selección. Uno en el club trabaja para estar y da la vida para poder vestir la celeste y blanca. Siempre fue mi ilusión desde chico y cada vez que juego solo pienso en poder tener otra chance más, en seguir estando. Me rompo el ojete en el club para poder estar y a veces no se da”, agregó.En cuanto a su vínculo con el actual DT, Di María dijo que siempre fue bueno y que ambos tienen el teléfono del otro. “Tengo buena relación con él, cambió un poco la relación cuando asumió en la selección porque es obvio que no podés mantener el mismo contacto”, sostuvo.