Anfitriones del segundo hogar

Viernes 10 de enero de 2020

Caras iluminadas, euforia y saltos, todo eso es lo que aparece en los más pequeños cuando llega la hora de ir a casa de los abuelos.

Mientras Ludmila (8), Olivia, Juan Martín (6) y Ramiro (2) se complotan en el colegio para ir juntos como buenos primos a lo de los abuelos Elena (66) y Carlos Rossano (70), Eluney (6) y Oli (2) poguean y gritan para festejar efusivamente que su mamá Vivi las lleva a lo de la abuela Ceci.

“Los abuelos dejan una impronta imborrable en la vida de los niños y experiencias muy amorosas”, entiende la psicóloga María O’ Paiella en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva.

“Muchas veces son los encargados de transmitir la historia de la familia, los valores. Tienen más disponibilidad de tiempo y también son adultos que contienen y dan mucho afecto”, remarca.

“Quedan locas cuando le digo de ir a lo de las abuelas”, grafica Viviana Cibils, que junto a Eduardo Durand de Cassis son papás de Eluney y Olivia. “Mis hijas las adoran”, agrega sobre Cristina y Cecilia, con quienes las nenas juegan, duermen, se divierten, hacen picnic, toman tere, cocinan y más”.

“Me encanta tenerlos en casa, es un espacio lleno y se pasa la tarde volando” entiende Elena, que es docente jubilada desde 2019, y dedica algunos días de la semana al cuidado de sus cuatro nietos. “Todos colaboran, me ayudan a regar las plantas, lavar los platos”, declara al tiempo que Ludmila apunta que disfruta de hacer mandalas y Olivia galletitas de limón.

Junto a Juanma y Rami, sus primitos también juegan a las cartas con el abuelo, plantan hortalizas y flores y hasta se disfrazan para que los nonos sean espectadores de sus shows.

Todo parece más divertido y placentero en lo de los abuelos. Es que el rol vigía está dejado de lado y hay más lugar para el disfrute. “Se olvidan un poco del papel de educadores y se convierten en confidentes, cómplices. Son los mediadores ideales, los que alzan la voz para decirte que no los retes, que le tengas paciencia”, detalla Vivi e incluso afirma que “les cuentan cosas que a nosotros no nos cuentan”.

Expresado en tantas frases como ‘los padres crían y los abuelos malcrían’, realmente el abuelazgo ha tomado una nueva dimensión en esta época en la que los abuelos son aún jóvenes y vitalmente muy activos.

“Entre los 60 y 80 años, que suele ser la edad cronológica en la que llegan los nietos, la llamamos la segunda adolescencia, porque están en muy buen estado y si han hecho un trabajo ordenado en su proyecto vital, ya han cumplido con todos los deberes ser, tienen un cuerpo que les permite andar, un patrimonio con el que poder solventarse y empiezan una etapa de la vida que puede ser muy linda y con muchas libertades” manifiesta O’Paiella. Además, la psicóloga explica que si los padres cumplen el rol de la crianza en sí, los abuelos “pueden permitirse no estar todo el tiempo marcando límites, ser más permisivos, transgredir un poco”.

Asimismo, siempre teniendo como base un contexto familiar tradicional, sostiene que “un abuelo puede participar en la crianza y es bueno que lo haga pero no debería ser una obligación, tiene que ser consensuado. El abuelo ya cumplió el rol de padre y tienen derecho a disfrutar sin culpa de su tiempo libre”, alega.

Sin embargo, esa paciencia extra que tienen al estar desligados de sus rutinas laborales y esa conexión especial que logran con los más chicos les da un lugar de privilegio que oficia también de contención y educación.

Así, Ceci, por ejemplo, aceptó tener un gato de mascota para sus nietas, a pesar de que no es muy amante de los animales, y Elena se adapta a las recetas ajenas que le traen, aprendió a tejer de la mano de las nenas (que tenían la asignatura en la escuela), se sienta a hacer la tarea y hasta invita a compañeritos de sus nietos a su casa.

“Somos un apoyo logístico”, replica Elena al contar que si bien trata de no incidir en la educación que los padres les dan a sus nietos, si tiene que remarcarles algo que le parece está mal (como no saludar al entrar a un lugar), lo hace, para que entiendan que hay diferentes formas en la sociedad. A su vez les hace hincapié en que “el cuerpo es sagrado” y que “los secretos no son ni buenos ni malos”, para que sepan que pueden contarle cualquier cosa. “Que elijan a alguien del corazón, de la familia en quien confíen, le cuenten lo que le plantean como secreto o lo que los aflige”, enuncia.

“Uno da lo tiene que dar sin esperar nada a cambio. Los hijos no nos tienen que dar nada por obligación, uno tiene que aprender a cuidar y generar lazos de amor” dice O’Paiella. “El círculo de la vida te responde con amor, si das amor”, suma al comprender que cada caso familiar es distinto e incluso con familias ensambladas siempre lo importante será el cariño. “Un niño lo que necesita en su crianza es ser cuidado con respeto y con amor”, subraya. De la misma manera es que asevera que “para que un recuerdo se grabe, tiene que venir cargado de una emoción. Cuantas más experiencias podamos cargar de emociones positivas, eso lo que nos va a quedar en el baúl de recuerdos”. Por eso, no sólo las tradiciones familiares sobreviven gracias a los abuelos sino que trascienden sus formas, sus sabores y aromas.

“Es un sustento para el alma”, desliza Elena al exponer lo afectivos que son los chicos. Es que si en casa se está bien, que mejor que un segundo hogar, donde todo sabe y luce mejor.