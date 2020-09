Áñez se bajó de su candidatura a la presidencia de Bolivia - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció anoche que baja su candidatura de las elecciones presidenciales de Bolivia. “Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor”, señaló en un mensaje grabado.“Si no nos unimos vuelve Morales, vuelve la dictadura”, afirmó en referencia al ex presidente Evo Morales, exiliado en Argentina.La presidenta interina lo anunció ayer, días después de que dos encuestas nacionales la situaran muy lejos de los principales candidatos.Áñez ascendió a la presidencia el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales en medio de enormes protestas sociales tras las elecciones de octubre pasado.Las elecciones del próximo 18 de octubre en Bolivia ya tienen favorito, de acuerdo con los sondeos que le otorgan una ventaja, cercana al 30% de los votos, a Luis Arce, quien fue ministro de Economía en el gobierno de Morales (2006-2019) y es el actual candidato del partido MAS. A diez puntos de distancia de él se le sigue el centroderechista Carlos Mesa, con una intención de voto del 20 por ciento.