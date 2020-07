Andy Kusnetzoff regresó con su familia y lo festejó en IG

Miércoles 29 de julio de 2020

Tras permanecer internado en el Sanatorio de la Trinidad durante casi dos semanas por haberse contagiado de coronavirus, Andy Kusnetzoff recibió el alta médica y regresó a su casa. Allí se dio el tan esperado reencuentro con su pareja, Florencia Kourny Suárez, y su hija, Helena, de 4 años.A través de su cuenta en Instagram, el periodista publicó una tierna foto junto a su familia y escribió un breve pero emotivo texto manifestando sus sensaciones y, también, a modo de agradecimiento a todos sus seguidores que le desearon una pronta recuperación.“¡La felicidad de volver a casa con mis chicas! Gracias a todos los que me escribieron, se preocuparon y me desearon la recuperación. ¡Cuídense mucho!”, escribió Andy junto a la foto en la que se lo ve abrazando a su pareja y a su pequeña. Ella, feliz con el regreso de su padre, lo besa en la mejilla.Como no podía ser de otra manera, en tan solo unas pocas horas el mensaje superó los 45 mil “me gusta” y recibió innumerables demostraciones de cariño de sus seguidores, entre los que se encuentran varios famosos.Fede Bal es uno de ellos. “¡Es un fotón!”, comentó el hijo de Carmen Barbieri. Vero Lozano, Barby Franco, Javier Zuker, Pablo Zuca, Natalia Oreiro, Jazmín Stuart y Leo Sbaraglia fueron algunas de las otras figuras que le dejaron sus emojis con forma de corazón y sus palabras de aliento.Flor Kourny, por su parte, también se manifestó al respecto. Junto a una imagen muy similar a la que publicó el padre de su hija, escribió: “Juntos los tres. ¡Equipo completo al fin! Amor infinito. Gracias”.El 14 de julio pasado Andy Kusnetzoff contó que tres días antes había estado con fiebre, decaimiento y otros síntomas compatibles con el virus. Por ese motivo se dirigió al Sanatorio de la Trinidad a hacerse el test correspondiente, que le había arrojado un resultado positivo.“Les quiero compartir que el sábado por la noche empecé a sentir dolor en el cuerpo y tos. Me hice el hisopado y di positivo. Estoy bien y aislado. Mi familia está bien. Cuídense mucho”, escribió ese día en su cuenta en Instagram.“La idea era continuar con la cuarentena en mi casa. Y mi doctora, Jimena Serra, me dijo: ‘Con esta tomografía no te puedo dejar ir’. Cuando me lo dijo fue un momento difícil y complicado porque tenía una neumonía bastante grande”, contó en el ciclo radial que conduce, Perros de la calle.En ese sentido, describió los síntomas que tuvo: “Es duro, como que tenés el cuerpo cagado a palos, como si estuvieras agotado, no tenés fuerzas para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Lo importante es eso; se fijan cuánto oxígeno tenés, porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, en el que salís adelante o empeorás. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”.Respecto de la internación, manifestó: “Yo tengo un gran poder de adaptación, pero es difícil. Me entregué ahí, a una habitación en la que entré un día y no abrí la puerta hasta una semana después, que salí. Estás solo”.